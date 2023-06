Besedni dvoboj med Vučićem in slovenskim novinarjem, posredovala Pirc Musarjeva

"Najlepša hvala za vaša vprašanja, saj se skozi njihove dele vidi, kako in zakaj Evropska unija pri nas ni tako priljubljena, kot bi si vsi želeli. Včasih se od vaše prevelike dobre volje ljudje počutijo ponižane, ker vidijo, da se želite mešati v stvari, v katere nikomur drugemu ne bi dovolili, da se mešajo, če bi šlo za vaše države," je dejal Vučić, ki je bil do novinarja kritičen, ker da mu je postavil notranjepolitično vprašanje.

Novinar Anžin je Vučića vprašal, kako komentira proteste in to, da v srbskem parlamentu ni kvoruma za razpravo o eni od zahtev protestnikov – zamenjavi notranjega ministra Bratislava Gašića . Glasovanje o nezaupnici ministru je vložilo 61 poslancev opozicije, ker v sredo in danes dopoldne ni bilo kvoruma, pa o tem niso mogli razpravljati. Vladajoča večina je po besedah Vučića nato kvorum zagotovila, tako da se je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug zasedanje parlamenta začelo okoli poldneva.

Množični protesti, na katerih Srbi izražajo nezadovoljstvo z odzivom oblasti po strelskih napadih, v katerih sta v začetku maja 13-letnik in 20-letnik v beograjski osnovni šoli in v Mladenovcu ubila skupno 18 ljudi, potekajo tedensko v Beogradu. Protestniki med drugim zahtevajo odstop več ministrov, pozivajo pa tudi k odstopu Vučića.

"Mi tega ne delamo, ko gre za vas, ker menimo, da je tovrstno vprašanje za vas in vaše javno mnenje, ne pa da to delate komu drugemu," je dejal. Dodal je, da ne bo kritiziral svojih političnih nasprotnikov pred tujimi mediji in da je "tudi to razlika med nami". Dejal je še, da gre pač za proteste in da proti njemu protestirajo že več kot deset let.

"Z izjemo pozivov k mojemu obešanju in umoru so mirni, kar je pomembno," je dejal. "V nasprotju s pri vas v Evropski uniji ustaljeno prakso, ko pretepate protestnike od Pariza do Berlina, mi tega ne delamo in ne bomo delali. Temu se bomo izogibali do zadnjega trenutka," je dodal.

Glede njegovega drugega "presenetljivega" vprašanja o zasedanju parlamenta, pa je povedal, da poteka, potem ko je vladajoča večina zagotovila kvorum. Opozicija, ki je zahtevala razpravo, pa ni zagotovila niti prisotnosti vseh podpisnikov zahteve, je še dejal Vučić.

Vmešala se je Pirc Musarjeva, Vučić pa: Bi moral vsak dan odgovoriti, ali sem Hitler ali Mussolini

Nato je sledilo novo vprašanje srbskih novinarjev o Kosovu. Po odgovoru nanj se je Pirc Musarjeva vrnila k prejšnji temi in dejala, da se mora odzvati.

Izpostavila je, da so demonstracije v vseh državah legitimno dejanje kot del demokracije, poročanje medijev o njih pa del svobode izražanja. "Upam, da slovenskemu novinarju tega vprašanja niste preveč zamerili, Slovenijo seveda zanima, kaj se dogaja v Beogradu. Situacijo ste korektno pojasnili, ampak del demokracije je svoboda medijev, na tem je tudi pač potrebno delati. Del demokracije so tudi protesti," ki ne potekajo samo v Beogradu, ampak tudi v Sloveniji, kot tudi v Bruslju pred institucijami EU, je dejala. "To je del procesa, del izražanja mnenj in v tem pač ne vidim nič napačnega," je dodala.

Vučić je nato ponovil, da je hvaležen "vašemu novinarju, ker je postavil takšno vprašanje in da je nanj lahko odgovoril", saj da je v Srbiji "seveda svoboda medijev takšna, da bi moral vsak dan odgovoriti, ali sem Hitler ali Mussolini". "Ravno te stopnje svobode vam ne želim," je dodal.