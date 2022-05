Direktor DVK odpustil svojo pomočnico, ki jo krivi za tiskanje napačnih logotipov

"Dragi moji, če kdo ve za kakšno službo, se toplo priporočam, najpozneje v enem tednu bom namreč po 35 letih dela na volitvah brez službe, žal nisem ne v levi ne v desni politični opciji," je na Facebooku novico o izredni odpovedi delovnega razmerja sporočila Nina Mujagić , pomočnica direktorja za organizacijo in izvedbo volitev na Državni volilni komisiji (DVK).

Gre za tisto uslužbenko, na kateri so se lomila kopja zaradi postavitve logotipov na glasovnicah za letošnje državnozborske volitve. Direktor Službe DVK Dušan Vučko je za težave z glasovnicami takrat okrivil Mujagićevo, ki naj bi v tisk dvakrat poslala napačne logotipe strank. Posledično so morali tiskanje začasno ustaviti, kar je privedlo tudi do zamud pri pošiljanju glasovnic v tujino.

Po tistem je izkušena uradnica odšla na bolniško in začela iskati novo službo. Zaprosila je za premestitev v Službo vlade za digitalno preobrazbo, kjer so ji prošnjo tudi odobrili, po objavi v medijih pa je minister Mark Boris Andrijanič njeno prošnjo preklical. Takoj zatem naj bi Vučko tudi sprožil postopek o izredni odpovedi zaposlitve.

Sklep o izredni odpovedi delovnega razmerja še ni pravnomočen. Mujagićeva se nanj tako še lahko pritoži.

Za dodatna pojasnila smo zaprosili DVK in Mujagićevo, na odgovore še čakamo.