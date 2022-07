Vučko ostaja direktor DVK, zavrnili predlog za njegovo razrešitev

Državna volilna komisija je obravnavala predlog za razrešitev direktorja službe Državne volilne komisije Dušana Vučka. Predlog je podal član komisije Drago Zadergal, ki Vučku očita nevestno, nepravilno in malomarno delo. Predlog za razrešitev so s štirimi glasovi proti dvema zavrnili.

Kot so po seji sporočili z Državne volilne komisije (DVK), je član DVK Drago Zadergal predlog za razrešitev direktorja službe DVK Dušana Vučka utemeljil z navedbami o nevestnem in nepravilnem delu ter zanemarjanju in malomarnem opravljanju dolžnosti pri vodenju službe DVK v več primerih: pri tehničnih nalogah za pravilno objavo začasnih in delnih izidov aprilskih volitev v DZ, pri tisku glasovnic in pri postopku izredne odpovedi javni uslužbenki.

icon-expand Direktorju službe Državne volilne komisije Dušanu Vučku očitajo nevestno, nepravilno in malomarno delo

Med razlogi za predlagano razrešitev je navedel tudi dejstvo, da je direktor službe DVK spregledal elektronsko pošto predstavnika kandidatne liste SDS glede postavitve znakov list na glasovnici ter da na sejo DVK ni uvrstil informacije o tem, katere liste kandidatov so bile vložene s podporo podpisov poslank in poslancev. Po Vučkovih besedah predlog za njegovo razrešitev ni presenečenje, saj da gre za sklepno dejanje vsega, česar je bil kot direktor službe deležen vse od razpisa letošnjih volitev v DZ in tudi že pred tem.

icon-expand Vse očitke, navedene v predlogu za razrešitev, je Vučko zanikal. Poudaril je, da je svoje delo vselej opravljal zakonito, strokovno, odgovorno, skrbno in vestno ter poskrbel, da služba zagotavlja ustrezno podporo za delo DVK.

"Gre za posledico dejstva, da svoje delo opravljam zavzeto, strokovno in neodvisno ter vedno podam svoje stališče glede posameznih vprašanj," so povzeli Vučkove besede v sporočilu za javnost. Dodal je, da je bilo za Zadergala in stranko SDS zelo moteče zlasti njegovo stališče o nujnosti spoštovanja zakona glede pluralne sestave volilnih odborov. Vse očitke, navedene v predlogu za razrešitev, je Vučko zanikal. Poudaril je, da je svoje delo vselej opravljal zakonito, strokovno, odgovorno, skrbno in vestno ter poskrbel, da služba zagotavlja ustrezno podporo za delo DVK.

Po njegovih besedah nikakor ne drži, da naj bi povzročil škodo komisiji, ker naj ne bi zagotovil uporabe modula za pravilno ugotovitev poslanskih mandatov, ampak ravno nasprotno. "Če svojega dela ne bi opravljal izjemno skrbno, vestno in odgovorno, bi bili potrjeni napačni mandati, saj zelo verjetno še danes ne bi vedeli, da je pri računalniškem izračunu poslanskih mandatov prišlo do napake," je pojasnil. Po njegovih besedah se je treba zavedati, da so izidi volitev dokončni šele, ko jih DVK potrdi na seji s sprejetjem zapisnika o ugotovitvi izida volitev. V nadaljevanju je zanikal tudi očitke glede zamude pri pošiljanju volilnega gradiva v tujino. Izrazil je še obžalovanje, da pristojno ministrstvo oziroma vse vlade od leta 2012 niso pripravile nujnih sprememb zakonodaje, s katerimi bi lahko odpravili težave pri pošiljanju volilnega gradiva v tujino in pri upoštevanju glasovnic iz tujine ob ugotavljanju končnega izida volitev, so še navedli v DVK.