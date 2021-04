Vučko ostaja direktor službe DVK

Člani DVK so soglašali, da delo opravlja uspešno in da služba, ki jo vodi, odlično deluje. So pa v razpravi izpostavili skrb, kako zagotoviti kontinuiteto strokovnega dela, ki ga opravlja služba. Njeno brezhibno delovanje je namreč nepogrešljivo za nemoten in legitimen potek volitev. Za kakovostno delo pa je glede na njegove specifike nujno, da se vanj posameznik vpelje v daljšem časovnem obdobju oz. pridobi izkušnje s sodelovanjem pri izvedbi volitev.

Ker pa bo leta 2026, ko se bo Vučku iztekel nov mandat, pogoje za upokojitev izpolnila tudi pomočnica direktorja službe, katere delo so danes prav tako pohvalili, je bila izražena bojazen, da bi lahko v strokovnem delu nastala vrzel. In čeprav gre kadrovsko vitkost službe – po Vučkovih navedbah je poleg njega v službi še šest sodelavk – po eni strani pohvaliti, pa bi morda v prihodnje kazalo razmisliti tudi o njeni okrepitvi, je bilo slišati v razpravi.

Vučko, ki bo že v letošnjem letu izpolnil pogoje za upokojitev, je zagotovil, da namerava nov mandat oddelati do konca, če mu bo le služilo zdravje. Kot je pojasnil, je k izpolnitvi pogojev za upokojitev prispevalo tudi, da je nekaj časa delal v Policiji in imel beneficiran delovni staž. Če pa bi se čez čas odločil za odhod, absolutno to ne bi bilo med volitvami in bi komisijo obvestil dovolj zgodaj, da se izpeljejo vsi postopki za javni natečaj za novega direktorja službe.

Končati želi že začeto delo. Med drugim je omenil projekt enotnega informacijskega sistema podpore volitvam in referendumom, ki je v izdelavi in za katerega pričakujejo, da bo končan do konca leta. Sicer pa bo prihodnje leto t. i. volilno leto, ko bodo parlamentarne volitve, volitve predsednika republike, volitve v DS in tudi lokalne volitve.

Sklep o ponovnem imenovanju Vučka so poleg predsednika DVK podprli še štirje člani, en je zaradi pomislekov glede zagotavljanja kontinuitete strokovnosti glasoval proti.