Čeprav pri nas razmere še niso zimske, pa je od jutri na vozilih že obvezna zimska oprema. To pomeni zimske gume ali pač letne in v prtljažniku verige. Polne roke dela imajo v vulkanizerskih delavnicah, saj vozniki, tako kot ponavadi, z menjavo gum čakajo do zadnjega. 40 evrov je globa, če zimske opreme ne boste imeli, 500 evrov in pet kazenskih točk, pa če bi z letnimi gumami povzročili nesrečo ali recimo zastoj. Policisti po 15. novembru napovedujejo poostren nadzor.