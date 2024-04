Bo imela Slovenija na UNESCO seznamu kulturne dediščine še enega predstavnika? Za to si prizadevajo Belokranjci, ki tradicionalno na velikonočni ponedeljek oziroma kot sami pravijo vuzemski ponedeljek v Metliki pripravijo prikaz enega od najstarejših izročil pri nas "Zaviranje kola". Vuzemski plesi in igre v Metliki od leta 2018 veljajo za nesnovno dediščino državnega pomena. Kako so se petelinili, kako zavirali in kakšno vlogo ima vojarinka?