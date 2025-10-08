Svetli način
Vzajemna: Izplačila do sredine decembra približno 387.000 upravičencem

Ljubljana, 08. 10. 2025 18.57 | Posodobljeno pred 15 dnevi

Vzajemna bo do sredine decembra izplačala denar okoli 387.000 upravičencem. 147.000 ljudi še vedno ni sporočilo številke TRR. Okoli 445.000 ljudi bo prejelo delnice, ne gotovine. Delnice naj bi na Ljubljanski borzi začele kotirati januarja 2026. Cena bo odvisna od ponudbe, povpraševanja in morebitnih prevzemov.

