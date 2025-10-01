Vzajemna: denar v kratkem na bančnih računih, delnice že izdane

Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni lahko v prihodnjih tednih pričakujejo vplačila na svoje bančne račune. Postopno izplačevanje deležev se bo začelo v prvi polovici oktobra, so povedali v Vzajemni. Upravičenci do delnic preoblikovane zavarovalnice pa lahko te že prevzamejo.

Vzajemna se je preoblikovala v delniško družbo v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. januarjem 2024, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek. V skladu z zakonom mora Vzajemna, ki je do tedaj 93 odstotkov prometa ustvarjala iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrniti njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Zavarovancem na dan 31. december 2023 pa mora izplačati njihove deleže oz. izročiti delnice preoblikovane družbe. Gre za več kot 830.000 oseb.

Vzajemna FOTO: Bobo icon-expand

Do kakšnega deleža pri statusnem preoblikovanju je posameznik upravičen, je Vzajemna upravičence začela obveščati v začetku lanskega leta. Pri tem so imeli tisti z deležem v vrednosti do 120 evrov možnost izbirati med izplačilom v denarju ter prejemom delnic. Upravičencem do deleža v vrednosti nad 120 evrov pa v skladu z zakonom pripadajo delnice preoblikovane Vzajemne. Do deleža v vrednosti 120 evrov je upravičenih 412.794 posameznikov in od teh se jih je za delnice Vzajemne odločilo 25.395. Upravičencev z deleži v vrednosti nad 120 evrov in s tem do delnic Vzajemne pa je 419.358. Skupaj bo tako Vzajemna imela 444.753 delničarjev, kar pomeni, da bo postala največja delniška družba v Sloveniji po številu delničarjev. Med njimi je tudi ZZZS, ki se je odločil za delnice in je s 15,18-odstotnim deležem največji delničar družbe, so povedali v Vzajemni.

Delnice že izdane

Delnice Vzajemne so bile danes izdane pri Centralno klirinško depotni družbi (KDD) in jih lahko upravičenci že prenesejo na svoj trgovalni račun, ki ga imajo odprtega pri eni od bank ali borznoposredniških družb. Ob tem je možen tudi prenos delnic na katerega od družinskih članov upravičenca. To so v skladu z letos spomladi dopolnjenim Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne starši, zakonci oz. zunajzakonski partnerji, otroci oz. posvojenci, vnuki in pravnuki, bratje ali sestre ter nečaki. Kdor želi izkoristiti to možnost, mora izpolniti izjavo volje o prenosu pravice do delnic, ki je dostopna na spletnih straneh Vzajemne.

Počakate lahko na individualni naložbeni račun