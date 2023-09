Vlada glede pobude Vzajemne: Ukrep kontrole cen je v skladu z zakonom

Ustavno sodišče je državnemu zboru poslalo pobudo družbe Vzajemna za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uredba o ceni premije), Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen in Zakona o kontroli cen (ZKC) in Vlado pozvalo, da se izjavi do navedb v pobudi.

Dodali so, da kolikor ni izrecno ali smiselno drugače določeno, ZKC ne posega v pravice in obveznosti udeležencev na trgu in pristojnosti državnih organov po drugih zakonih o urejanju trga, zlasti po zakonih o gospodarskih javnih službah, o konkurenci, varstvu potrošnikov, dumpingu, državni pomoči, davkih in zbiranju statističnih podatkov o cenah. "Na ta način je zagotovljeno varstvo posameznika pred posegi izvršilnih organov brez zakonske podlage oz. brez zakonsko opredeljenega razloga v eno od osnovnih človekovih pravic v ekonomski sferi njegovega ravnanja," so zapisali v sporočilo za javnost.

Vlada navedbe pobudnice v celoti zavrača in v mnenju pojasnjuje, da je ukrep kontrole cen v skladu z ZKC in ni arbitraren. "Strog test sorazmernosti je posebej določen tudi v ZKC, katerega osnovno izhodišče je iz Ustave izpeljana vrednostna ocena, da udeleženci na trgu svobodno oblikujejo cene na podlagi ponudbe in povpraševanja ter drugih konkurenčnih dejavnikov. Zato smejo državni organi za cene uporabljati le z zakonom določene ukrepe kontrole cen in le zaradi razlogov, ki so določeni z zakonom," pojasnjujejo na vladi.

"Iz navedenega razloga bi se ta populacija v določenih primerih odrekla koriščenju zdravstvenih storitev, kljub utemeljeno izkazanim potrebam, kar bi vodilo k še hitrejšemu poslabšanju zdravstvenega stanja," so razložili.

Poleg tega vlada pojasnjuje, da Ukrep velja samo omejeno časovno obdobje, to je do 31. decembra letos.

"Vlada je uporabila le ukrepe kontrole cen, ki so bili nujni"

Vlada je poudarila še, da so uporabili le take ukrepe kontrole cen, ki so bili nujni, primerni in sorazmerni glede na razlog ukrepa, in ki so v najmanjši meri omejevali konkurenco in so bili najbližji normalnim tržnim razmeram ter so najhitreje pripeljali do odprave razlogov za ukrepe. "Poseg v višino premije DZZ je bil v sorazmerju z vrednostjo postavljenih ciljev in je vzpostavil razumno ravnovesje med vrednostjo postavljenih ciljev in težo posegov," pravijo.

Po mnenju vlade so ustavno varovano jedro pravice iz prvega in drugega odstavka 51. člena ustave med seboj tesno povezane prvine dostopanja do zdravstvenih storitev, ki opredeljujejo pozitivne obveznosti zakonodajalca na področju varovanja zdravja.