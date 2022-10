Vzdrževalci in policisti z avtoceste rešili zmedenega laboda

Mogoče ste včeraj med prometnimi obvestili nekaj po 11. uri zasledili opozorilo voznikom, da naj na odseku pred predorom Šentvid iz smeri Primorske proti Gorenjski vozijo previdno, saj je na cesti žival. Kot se je izkazalo, se je na odstavnem pasu blizu predora Šentvid zmedeno sprehajal labod. Kot so sporočili z Darsa, ga je dežurna ekipa vzdrževalcev in Policije previdno ujela in preverila, ali je poškodovan. Ker je bilo vse v redu z njim, so ga prenesli iz območja avtoceste in izpustili v naravo.

V bližini je sicer Koseški bajer, kjer so labodi že dolgoletni obiskovalci. Če je bil zmedeni labod eden od njih, pa zaenkrat ni znano.