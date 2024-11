Vzdrževalna dela bodo spet zaprla štajersko avtocesto

Zapora med Vranskim in Blagovico bo predvidoma v veljavi od petka od 21. ure do ponedeljka do 5. ure. V tem času bodo zaprti tudi uvozi oz. izvozi Trojane (v obe smeri), Blagovica (uvoz proti Mariboru) in Vransko (izvoz proti Mariboru).

Obvoz bo urejen po vzporedni glavni cesti med Blagovico in Vranskim.