Vzdržnost javnih financ po dogovorih o povišanju plač ni ogrožena

Predvideni finančni učinek pri dodatkih za sodnike je ocenjen na 9,1 milijona evrov na letni ravni, so navedli na ministrstvu. Ob tem so pojasnili, da gre za začasen ukrep, ki bo veljal do prenove plačnega sistema, sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračuna oziroma znotraj njihovih finančnih načrtov.

Učinek spremembe aneksa h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje in aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, o čemer so se dogovorili s šolskim sindikatom Sviz, je 18 milijonov evrov v letu 2023. Dogovor z zdravniškim sindikatom Fides pa po navedbah ministrstva nima predvidenih finančnih posledic.