'Vzeli so nam pošto, trgovino in zdaj še bankomat. Ostale so nam le še gostilne'

Krajani Bistrice ob Dravi so razočarani in jezni. Po tem, ko so najprej ostali brez edine trgovine in nato poštne poslovalnice, so jim letos ukinili še bankomat. A so vse prej kot edini – ukinjanje bankomatov in bančnih poslovalnic se v zadnjih letih kar vrsti. Banke odgovarjajo: bankomati zaradi povečanega elektronskega bančništva postajajo nerentabilni.

Brez edinega bankomata v kraju, ki je bil ob nekdanji (zdaj prav tako zaprti) trgovini, so v Bistrici ob Dravi ostali v začetku marca. "Že lani so ukinili poštno poslovalnico in trgovino, zdaj so nam vzeli še bankomat. Ostajajo nam tako le še gostilne," je napol šaljive, večinoma pa le sarkastične besede Bistričanov slišati te dni. Podobno se jezijo tudi na družbenih omrežjih: "Pred 30 in več leti, ko je bilo v Bistrici (ob Dravi – op.p.) desetkrat manj ljudi, smo imeli pošto, trgovino … Zdaj so nam vzeli vse, hoteli so nam vzeti celo knjižnico. /…/ Imamo pa v kraju tri gostilne in še v bližini pet." Poziv banki k čim prejšnji vrnitvi bankomata Zato so pripravili in podpisovali tudi peticijo, v kateri so vodstvo Nove KBM pozivali, da znova "skrbno in tehtno razmisli o odločitvi, da ukine in odstrani edini bankomat v kraju". Kot so zapisali, večino 1350 krajanov namreč sestavljajo starejši, ki pa do bližnje Bezene (na tamkajšnjem bencinskem servisu je namreč najbližji bankomat), pogosto težko pridejo. Tudi peš pot ob glavni, prometni cesti je nevarna, javnega prevoza iz še bolj odročnih naselij (na primer Loga) pa ni ali pa so avtobusne linije zelo redke. Peticijo je – tako preko spleta kot tudi v fizični obliki na več javnih mestih – med 19. marcem in 7. aprilom podpisalo 540 krajanov Bistrice oziroma občanov Ruš. Banki so na tak način namreč skušali dokazati, kako pomemben je bankomat za kraj.

Tudi v Bistrici ob Dravi so ostali brez bankomata. FOTO: Lokalec.si

Na pomoč pa jim je priskočila tudi ruška občina, ki je marca organizirala skupni sestanek s predstavniki banke. Po besedah županje Urške Repolusk je občina ponudila določene rešitve, tudi delni prevzem stroškov za bankomat. "S predstavniki banke še potekajo pogajanja o delitvi in (so)razmerju stroškov obeh deležnikov za ponovno postavitev bankomata. Vodstvo Občine Ruše si prizadeva, da bi čimprej našli skupne rešitve. Upamo in verjamemo, da do konca poenotimo stališči in dosežemo dogovor," so za 24ur.com dejali na občini. Kot so še dodali, se zavedajo, da je trenutno stanje neprijetno, predvsem za tiste občane, ki niso mobilni, ali starejše, ki jim elektronsko bančno poslovanje ni blizu. "Želimo si, da bodo tudi predstavniki banke prisluhnili tem argumentom in občanom Ruš stopili naproti." Občina pa se je s pobudo po vzpostavitvi bankomata v kraju obrnila tudi na druge komercialne banke (Sberbank, Abanko in Novo Ljubljansko banko), pobudo za pomoč pri reševanju nastale situacije so podali tudi na Združenje bank Slovenije. Tudi pogajanja s temi bankami še potekajo, so nam še dejali v Uradu županje. Kaj odgovarjajo na Novi KBM? Na Novi kreditni banki Maribor medtem pojasnjujejo, da njihove strokovne službe bankomat pred odstranitvijo redno spremljajo in v primeru, da je ta nerentabilen, sprejmejo odločitev o odstranitvi."Pri tem obvestimo najemodajalca, predvideno odstranitev pa pravočasno komuniciramo z obvestilom ob ali/in na bankomatu," pa odgovarjajo na očitke ruške občine, da uradnega dopisa o umiku bankomata nikoli niso dobili.

"Mreža bankomatov Nove KBM je danes ob partnerstvu s SKB banko precej večja, kot pred leti. Vsi naši komitenti lahko brezplačno koristijo mrežo več kot 350 bankomatov. Žal v medijih ne zasledimo objav o odpiranju novih bančnih točk, temveč predvsem o zapiranju," so kritični na Novi KBM. Dodamo naj, da smo na banko naslovili tudi vprašanja o številu na novo vzpostavljenih bankomatov in bančnih poslovalnic, a nanje niso odgovorili.

Na banki so še dejali, da se zavedajo, da se posameznikom spremembe včasih zdijo nepotrebne in stresne, a vendar te spremembe narekujejo stranke. "Dvigi gotovine na nekaterih bankomatih v Sloveniji že dlje časa upadajo, bankomati pa so nerentabilni. Umik teh bankomatov je logična poslovna odločitev," so zapisali v odgovoru. "Ob tem naj poudarimo, da se bančništvo spreminja, saj vse bolj narašča uporaba spletne in mobilne banke. V razvoj slednjih banka vlaga sredstva in znanje. Vse pogostejša so tudi plačila na POS terminalih, ki jih večina vse pogosteje koristi," pravijo in dodajajo, da je Nova KBM hkrati najbolj dostopna banka v Sloveniji, komitenti pa lahko koristijo več kot 800 bančnih točk, med drugim lahko bančne storitve opravljajo tudi na 330 poslovalnicah Pošte Slovenije in številnih pogodbenih poštah. V Bistrici pa na to odgovarjajo, da razumejo poslovno odločitev banke pri obvladovanju stroškov, hkrati pa banko pozivajo in opozarjajo, da ne sme zanemarjati svojih komitentov, ki so doma na vasi in jih tako postavljati v neenakopraven položaj z ostalimi. A vendarle morda za Bistričane le še ni vse izgubljeno, saj – tako tudi na banki – komunikacija z ruško občino glede morebitne ponovne vzpostavitve bankomata še poteka. S peticijo jim ga je uspelo obdržati v Vitomarcih Umik bankomata v Bistrici ob Dravi je sicer vse prej kot osamljen primer. Februarja so poziv za vrnitev bankomata Novi KBM poslali tudi krajani Zgornje Velke, a so bila njihova prizadevanja zaman. V začetku leta so brez bankomata ostali tudi v Štanjelu. Tudi v komenski občini so se nato obrnili na druge banke, a si za odgovor na to, ali jim je uspelo kaj doreči, niso vzeli časa. Več uspeha so imeli v Vitomarcih, kjer je Nova KBM prav tako načrtovala umik nerentabilnega, a edinega bankomata v občini. Po pritisku občanov (ti so prav tako podpisovali peticijo) in po dogovoru z Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah je banka spremenila odločitev. Bankomat za zdaj tako ostaja, nadgradili so ga celo z možnostjo plačevanja položnic. Podatke v celoti posredovale tri banke, prav nobenega odgovora od Intese Sanpaolo, Sparkasse in NLB Vprašanja o tem, koliko bankomatov in bančnih poslovalnic so od leta 2010 do danes ukinili in koliko na novo vzpostavili smo naslovili tudi na ostale banke. V celoti so nam na odgovore odgovorili le v Abanki, Deželni banki Slovenije in UniCredit banki, pri Novi KBM so medtem odgovorili na le eno vprašanje, prav nobenega odgovora pa nismo prejeli iz bank Intesa Sanpaolo, Sparkasse in NLB.

V Abanki so dejali, da izvajajo različne aktivnosti na področju optimizacije poslovanja na vseh področjih svojega delovanja in temu ustrezno prilagajajo njihovo poslovno mrežo ter posledično odpiranje in zapiranje poslovalnic in odstranitev bankomatov, kjer sledijo ukrepom na področju zniževanja stroškov, kjer poslovanje ni prineslo želenih finančnih učinkov. "Bankomatov v teh letih nismo le ukinjali, temveč tudi postavljali in prestavljali. Na prestavljanje bankomatov in zapiranje poslovalnic je vplivala združitev z Banko Celje, skupno število poslovalnic ob združitvi (leta 2015 - op.p) je bilo 66. Predvsem je na zapiranje vplivala koncentracija poslovalnic v določenem kraju, zato v večini primerov ni šlo za zapiranje, ampak za združevanje dveh poslovalnic v kraju. Po letu 2010 smo odprli ali prenovili, poleg Abasveta, tudi poslovalnice Njegoševa, Trnovo, Domžale, Rogatec, Postojna, Tuš Celje. Delno prenovljene so bile še tri poslovalnice: CMH, Vojnik in Žalec. V letošnjem letu pa smo ukinili osem bankomatov," so zapisali. V Addico Bank niso odgovorili na niti eno od zastavljenih vprašanj. So nam pa sporočili, da si "Addiko banka dosledno prizadeva izvajati svojo poslovno strategijo in izpolnjevati obljubo enostavnega, neposrednega, 'straightforward' bančništva. Sestavni del tega je tudi stalno vrednotenje naše prodajne mreže (poslovalnice, bankomati, digitalni kanali, ...) ter prilagajanje te potrebam strank in strategiji banke. Vse s ciljem, da je naša prodajna mreža čim bolj učinkovita in prinaša strankam konkretne prednosti," je v odgovor zapisala Petra Kalan Lubajnšek, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi pri banki. V Deželni banki Slovenije (DBS) so nam pojasnili, da so razlogi za ukinitve bankomatov dotrajanost strojne opreme in premajhno število izvedenih dvigov. "Pri odločitvah o odprtju oziroma ohranitvi poslovalnic pa je ključno doseganje ciljev oziroma rentabilnost same poslovalnice. Prav tako na te odločitve vpliva tudi vse manjša potreba po fizičnih poslovalnicah zaradi vse bolj priljubljene spletne in mobilne banke," so razložili ter dodali, da v letošnjem letu načrtujejo tudi prenoco bankomatov v smislu posodobitve opreme.

