Vzgojitelji ukrajinskih sirot podali ovadbo zaradi obrekovanja in blatenja

Vzgojitelji ukrajinskih sirot, ki so nastanjene v postojnski Slavini so proti neznancu, ki jih je na Center za socialno delo prijavil zaradi domnevnega fizičnega nasilja nad otroki, podali ovadbo zaradi obrekovanja in blatenja. "Radi imamo naše otroke in jim nikoli ne bi storili nič hudega," so razočarani zaposleni. Dodali so, da gre za nadlegovanje in da se bodo, če se situacija ne bo umirila, vrnili v Ukrajino.

Sum nasilja sicer preiskujeta tudi Policija in Center za socialno delo, ki sirotišnico obiskujeta večkrat tedensko. V dnevno varstvo otrok sta bili vključeni dve slovenski socialni delavki, ukrajinski zaposleni, za kateri obstaja sum nasilja, pa ne bosta več neposredno delali z otroki, so sporočili s pristojnega ministrstva. "Nikoli nihče ni bil nasilen do naših otrok. Na postojnsko policijo sem podala ovadbo," je dejala Katerina Dontsova, direktorica sirotišnice Lugansk. Več o tem, kaj je povedala pa v oddaji 24 ur. icon-expand Ukrajinske sirote prispele v Slovenijo FOTO: Luka Kotnik Na Centru za socialno delo (CSD) v Postojni so namreč pretekli teden prejeli več anonimnih prijav, da naj bi se vzgojitelji ukrajinskih sirot, ki so nastanjene v Slavini pri Postojni, fizično znašali nad otroki. Po neuradnih podatkih, ki so jih pridobili na na TVS, naj bi vzgojitelji otroke lasali in brcali.