Po nevihtni nedelji s točo in nalivi do konca tedna postopno vse bolj vroče

Tudi tokrat je bilo najhuje na severovzhodu države. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje so več dogodkov in intervencij zabeležili na območju Ljutomera, Markovcev in Ormoža. Nekaj težav je bilo tudi na območju Šentilja, Svete Ane, Svete Trojice, Svetega Andraža, na območju Hoče-Slivnica in Kidričevega.

Kot oreh debela je v samo nekaj minutah na poljščinah in vrtninah naredila veliko škode.