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Slovenija

Po nevihtni nedelji s točo in nalivi do konca tedna postopno vse bolj vroče

Ljubljana, Maribor, 15. 06. 2026 08.12 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Prihod nevihte

V nedeljo popoldne in zvečer so Slovenijo iznad severozahoda preko Koroške, Štajerske in Prekmurja v smeri jugovzhoda zajele nevihte z močnimi nalivi, ponekod je padala tudi kot oreh debela toča. Danes bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno, do konca tedna pa bo postopno vse bolj vroče.

Tudi tokrat je bilo najhuje na severovzhodu države. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje so več dogodkov in intervencij zabeležili na območju Ljutomera, Markovcev in Ormoža. Nekaj težav je bilo tudi na območju Šentilja, Svete Ane, Svete Trojice, Svetega Andraža, na območju Hoče-Slivnica in Kidričevega.

Kot oreh debela je v samo nekaj minutah na poljščinah in vrtninah naredila veliko škode.

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Burno vremensko dogajanje so ponekod spremljali tudi lokalni nalivi. Na postaji Gačnik v Slovenskih goricah je v pol ure padlo 27,4 mm padavin, so sporočili z Arsa.

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V naselju Lahonci pri Ormožu so gasilci začasno prekrili 120 kvadratnih metrov poškodovanega ostrešja na stanovanjskem objektu, so sporočili gasilci iz PGD Ivanjkovci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes možne krajevne plohe in nevihte

Danes bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.

Postopno bo vse bolj vroče

V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.

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KOMENTARJI1

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kita 1111
15. 06. 2026 08.28
Žalostno je ,da s strani Države ne premoremo nekaj letal kateri bi vsaj malo pripomogli zmanjševati proti toči
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