Slovenija

Vzhod Slovenije stresel potres

Šmarje pri Jelšah, 03. 10. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 34 minutami

Avtor
M.P.
Komentarji
18

Ob 20.30 je vzhod Slovenije stresel potres z magnitudo 4. Nadžarišče potresa je bilo jugovzhodno od Šmarij pri Jelšah, epicenter pa se je nahajal na globini štiri kilometre, kažejo podatki Agencije RS za okolje.

Potres v Sloveniji
Potres v Sloveniji FOTO: EMSC

Kot je razvidno na spletni strani Agencije RS za okolje, je o potresu, ki so ga sprva ocenili na magnitudo, nato so njegovo moč nekoliko znižali na 2,9, a jo kmalu znova dvignili na 3. Do 20.45 poročalo več kot 900 prebivalcev.

Bralci poročajo o nenadnem bobnenju, ki so ga slišali v času potresa.

Epicenter potresa je bil jugovzhodno od Šmarij pri Jelšah oziroma osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine, in sicer na globini štiri kilometre.

potres slovenija
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smolapataaka
03. 10. 2025 21.22
2,9 če jaz prav vidim na Arsu?
ODGOVORI
0 0
modelx
03. 10. 2025 21.17
-4
se je kumrovški joža razhudu nad slo+cro hlapčevsko politiko do eu
ODGOVORI
0 4
Rožle Patriot
03. 10. 2025 21.17
+3
Sem vprašal mojo sosedo, če ga je kaj čutila, pa pravi, seveda, pa saj veš in to še od včeraj .. .. Ne danes, potres, če si kaj čutila, sem jo še 1x vprašal !
ODGOVORI
4 1
mislim malo
03. 10. 2025 21.14
+0
oprostite ampak nas v MB niti malo
ODGOVORI
1 1
bodi
03. 10. 2025 21.12
-2
hehe a Goloba trese
ODGOVORI
2 4
Glotar
03. 10. 2025 21.08
+0
2,9 ni nič...
ODGOVORI
2 2
Minifa
03. 10. 2025 21.07
+2
Narava kaže, da KRŠKO ni primerno za NEK, bo to nova FUKUŠIMA.
ODGOVORI
6 4
fljfo
03. 10. 2025 21.13
Ne
ODGOVORI
0 0
mislim malo
03. 10. 2025 21.14
+2
presmešno haha
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
03. 10. 2025 21.18
+1
Jah, malo tudi pozabljate na Ćarapanov drekovod .. !!!
ODGOVORI
1 0
tron3
03. 10. 2025 21.06
+2
Minirali so tunele!!!
ODGOVORI
4 2
bodi
03. 10. 2025 21.13
4 razvojna os hoho
ODGOVORI
0 0
Peklenšček
03. 10. 2025 21.05
+2
Tud Slovenska zemlja se že smeje vladi in golobovim floskulam !!
ODGOVORI
8 6
Rožle Patriot
03. 10. 2025 21.03
+1
"Kot je razvidno na spletni strani Agencije RS za okolje, je o potresu, ki so ga sprva ocenili na magnitudo, nato pa njegovo moč nekoliko znižali na 2,9" ---- Čaki malo, koliko je bila potem prva omenjena magnituda ... !*
ODGOVORI
4 3
Stinger
03. 10. 2025 21.00
+0
2,9? Vprašanje, če ne bo cunami 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 3
4krogci
03. 10. 2025 20.59
+0
2,9...skoda casa za novico!
ODGOVORI
3 3
Rožle Patriot
03. 10. 2025 21.04
+1
Toliko imajo Japonci vsak dan za dobro jutro .. !!!!
ODGOVORI
3 2
rudikarel
03. 10. 2025 20.57
+4
super, mi je malo pretreslo in dodatno poravnalo armiran betonski temelj, ki sem ga ravno malo pred tem naredil
ODGOVORI
4 0
