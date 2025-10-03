Vzhod Slovenije stresel potres

Kot je razvidno na spletni strani Agencije RS za okolje, je o potresu, ki so ga sprva ocenili na magnitudo, nato so njegovo moč nekoliko znižali na 2,9, a jo kmalu znova dvignili na 3. Do 20.45 poročalo več kot 900 prebivalcev.
Bralci poročajo o nenadnem bobnenju, ki so ga slišali v času potresa.
Epicenter potresa je bil jugovzhodno od Šmarij pri Jelšah oziroma osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine, in sicer na globini štiri kilometre.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.