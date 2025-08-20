Zvečer kratkotrajna popolna zapora vzhodne ljubljanske obvoznice

Ljubljana, 20. 08. 2025 06.41 | Posodobljeno pred eno minuto

Vzhodna ljubljanska obvoznica bo na odseku med Bizovikom in razcepom Malence proti Malencem ob 23. uri zaprta za 15 minut. Promet bo preusmerjen na Litijsko cesto.

Odsek obvoznice bo zaprt zaradi testiranja vožnje v nasprotno smer, sporoča Prometno informacijski center. Zapora bo predvidoma ob 23. uri in bo trajala 15 minut, zavleče se lahko tudi do pol ure. V času popolne zapore bo promet preusmerjen na Litijsko cesto.

Spremenjen prometni režim po državi

Zaradi del so spremembe tudi na drugih odsekih cest po državi. Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, Italiji, zaprta do predvidoma 25. novembra. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči.