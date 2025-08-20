Zvečer kratkotrajna popolna zapora vzhodne ljubljanske obvoznice

Odsek obvoznice bo zaprt zaradi testiranja vožnje v nasprotno smer, sporoča Prometno informacijski center.
Zapora bo predvidoma ob 23. uri in bo trajala 15 minut, zavleče se lahko tudi do pol ure. V času popolne zapore bo promet preusmerjen na Litijsko cesto.
Spremenjen prometni režim po državi
Zaradi del so spremembe tudi na drugih odsekih cest po državi.
Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, Italiji, zaprta do predvidoma 25. novembra. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči.
Na gorenjski avtocesti bodo do 31. avgusta zaprti vsi štirje kraki priključka Ljubljana Šentvid zaradi gradnje avtocestnega priključka Šentvid.
Na dolenjski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Novo mesto zahod proti Obrežju.
Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.
