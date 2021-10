Vzhodno Slovenijo zajele padavine, meja sneženja se spušča

Nedelja bo v višje lege vzhodne Slovenije prinesla pravo jesensko-zimsko idilo. Iznad sosednje Hrvaške so nas namreč že dosegle manjše padavine, ki se bodo čez dan nekoliko okrepile in se širile tudi nad osrednjo Slovenijo ter se nadaljevale v noč na ponedeljek. Največ padavin bo padlo v pasu med Štajersko in Belo krajino, kjer se bo lahko meja sneženja občasno spustila vse do nadmorske višine 800 metrov.

Po neobičajno toplem začetku oktobra, ko je bila meja ledišča krepko nad našimi najvišjimi vrhovi, v gorah zdaj vladajo povsem zimske razmere. V visokogorju Julijskih Alp, kjer je v preteklih dneh že zapadlo okoli pol metra snega, zdaj piha še močan severovzhodni veter, ki prenaša novozapadli sneg v zamete in ob temperaturi okoli -5 stopinj Celzija ustvarja strupen občutek mraza. V takšnih razmerah se je na meteoroloških instrumentih nabrala debela plast ivja.

Danes bo tudi v hribih vzhodne Slovenije povsem zimsko s sneženjem. Na obrobju ciklonskega vrtinca s središčem nad južnim Jadranom nas je namreč ponoči dosegla nova zaloga hladnega in vlažnega zraka. Vzhodne kraje so tako že zajele manjše padavine. Te se bodo čez dan nekoliko okrepile in se občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo ter se nadaljevale v noč na ponedeljek. Meja sneženja bo zelo nizko za prvo polovico oktobra.

Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji potrebno prišteti eno uro, po poletnem dve uri.

Na Koroškem, Štajerskem, v Zasavju, na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini, kjer bo padavin največ in kjer se bo posledično zadrževal tudi najhladnejši zrak, bo občasno lahko snežilo vse do nadmorske višine 800 metrov. Zaradi rahlo pozitivnih temperatur se sneg v teh krajih sicer večinoma ne bo prijemal tal, povsem drugače pa bo v legah nad okoli 1100 metri nadmorske višine, kjer bo lahko do večera zapadlo okoli 15, do jutri zjutraj pa lahko lokalno tudi več kot 20 centimetrov snega. Sneženje bo spremljal okrepljen severovzhodni veter, ki bo novozapadli sneg prenašal v zamete, ob še vedno olistanem drevju bo zelo verjeten tudi snegolom. Na zahodu bo danes večinoma suho in deloma sončno, a ob okrepljenem severovzhodnem vetru kljub temu nič kaj prijetno. Po nižinah večjega dela Slovenije bodo današnje popoldanske temperature le od 5 do 10, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Nov val hladnega zraka nas bo predvidoma dosegel že sredi prihodnjega tedna, ko se bo živo srebro ob jasnih nočeh lahko spustilo tudi malo pod ničlo.

Oktobrska sneženja v preteklosti Oktobrsko sneženje v naših krajih sicer ni nič neobičajnega, čeprav le redko zapade večja količina snega. V krajih na okoli 800 metrov nadmorske višine oktobra v povprečju sneži vsako drugo leto, v krajih na 500 metrih nadmorske višine pa se to zgodi na vsakih pet do deset let. Tudi povsem po nižinah je v oktobru že snežilo. Zadnje takšno sneženje smo imeli pred devetimi leti, ko je po podatkih Arsa v Kočevju zapadlo 21, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa dva centimetra snega. V zadnjih 50 letih je bilo v večjem delu Slovenije najobilnejše sneženje 23. in 24. oktobra 2003, v sredogorju in visokogorju severne Slovenije pa večinoma 20. in 21. oktobra 1970. V Ratečah je takrat zapadlo 34 centimetrov, medtem ko ga je bilo leta 2003 le štiri centimetre manj.

icon-expand Tudi lani smo v prvi polovici oktobra ponekod imeli že povsem zimske razmere. To je fotografija iz Loškega Potoka, kjer je v noči iz 11. na 12. oktober zapadlo okoli 15 centimetrov snega. FOTO: Rok Nosan