V živalskem vrtu so se razveselili Taia

Po novem tako družinico sestavljajo 22-letna mama Neža, 33-letni oče Boris in njuna 5-letna Leona in novorojeni Tai. Del širše družine sta tudi starosta ZOO Ljubljana 46-letna babica Mojca in 20-letna teta Nika.

Iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili veselo novico, šimpanzji družini se je namreč pridružil nov član, mladiček Tai. "Mama Neža in oče Boris ponovno zibata. Petletna Leona je sredi januarja dobila bratca, ki smo ga poimenovali Tai," so sporočili.

V živalskem vrtu ob tem poudarjajo, da sta se tako Neža kot Boris izkazala za odlična starša že hčerkici Leoni. Sicer pa pojasnjujejo, da imajo šimpanzi za razliko od večine drugih živali daljše razmike med mladiči. Imajo jih na tri do pet let, saj so ob rojstvu popolnoma nebogljeni in potrebujejo daljšo in zahtevnejšo nego staršev."Neža s ponosom pokaže novi naraščaj oskrbnikom, ki tako lažje nadzirajo njeno počutje ter rast, napredek in zdravstveno stanje malčka, ki lepo napreduje in pridobiva težo,"so sporočili.

Novi član šimpanzje družine je ime dobil po nacionalnem parku na Slonokoščeni obali, kjer živijo zahodni šimpanzi − Tai."Malček večinoma spi v Nežinem naročju, kot se za novorojenca spodobi, in pri njej sesa mleko. Mame se refleksno močno drži za dlake na trebuhu, Neža pa ga podpira z dlanjo, da ne zdrsne iz njenega naročja. Sredi poletja bo že znal jahati na njenem hrbtu," so pojasnili in dodali, da ni Leona na bratca prav nič ljubosumna."Od mame Neže se uči pomembnih lekcij iz starševstva. Taia že nosi naokoli, ko bo 'splezal', pa ji bo dragocen družabnik pri igri. Trenutno jo razganja od energije in želi si pozornosti. Takrat sta ji na voljo babica Mojca in teta Nika, mati Neža pa je prav hvaležna za trenutke miru, ko se lahko posveti samo najmlajšemu članu in si odpočije."