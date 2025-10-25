Vzletelo prvo letalo nove direktne linije na Gran Canario

Z ljubljanskega letališča je poletelo prvo letalo latvijske družbe airBaltic na Gran Canario. Nova redna povezava v Las Palmas bo na voljo enkrat tedensko, ob petkih, do začetka aprila 2026.

Iz Fraporta Ljubljana so sporočili, da bo letalski prevoznik airBaltic pot med Ljubljano in Gran Canario opravljal z letali Airbus A220-300, na katerih polet traja približno pet ur. Leti bodo potnikom omogočili neposreden dostop do ene najbolj priljubljenih zimskih počitniških destinacij, hkrati pa odprli tudi nove možnosti za prihod turistov iz Španije v Slovenijo. AirBaltic sicer že nekaj časa leti iz Ljubljane v latvijsko prestolnico Rigo. Podpredsednik za upravljanje mreže letov pri družbi airBaltic Mantas Vrubliauskas je ob vzpostavitvi povezave poudaril, da je cilj podjetja postopno širjenje prisotnosti v regiji: "Veseli nas, da lahko z uvedbo neposrednih letov na Gran Canario še dodatno razširimo naše poslovanje iz Ljubljane. Ta nova povezava potnikom ponuja priložnost, da doživijo zlato obalo otoka, vulkansko pokrajino in prijetno podnebje skozi vse leto, hkrati pa ustvarja nove možnosti za obiskovalce iz Španije, da odkrijejo Slovenijo."

FOTO: Aljoša Kravanja

FOTO: Aljoša Kravanja

FOTO: Aljoša Kravanja



V Fraportu Slovenija, upravljavcu ljubljanskega letališča, ocenjujejo, da nova povezava krepi mednarodno dostopnost Slovenije. Poslovodna direktorica dr. Babett Stapel je izpostavila, da je linija rezultat sodelovanja letališča z letalskim prevoznikom, turističnimi agencijami in Ministrstvom za infrastrukturo, in skupnih prizadevanj za letalsko povezljivost države. Vzpostavitev povezave je podprta v okviru Javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije, s katerim država sofinancira letališke pristojbine. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo mag. Andrej Rajh je ob tem spomnil, da je Slovenija v zadnjih letih znatno povečala število destinacij, leta 2022 je bilo iz Ljubljane mogoče leteti na 20 destinacij, letos pa na 26. Po njegovih besedah so to rezultati ciljnih ukrepov za okrepitev mednarodnih letalskih povezav, ki jih ministrstvo načrtuje nadaljevati tudi v prihodnje.

FOTO: Aljoša Kravanja

FOTO: Aljoša Kravanja

FOTO: Aljoša Kravanja

FOTO: Aljoša Kravanja





