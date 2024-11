Vznemirljivo dinamičen

Kodiaq mojstrsko združuje Škodino prostornost in udobje s tehnološko naprednostjo in predvsem praktičnostjo. Toda ta priljubljeni SUV, ki v novi generaciji meri skoraj 4,76 metra in lahko spet ponudi dovolj prostora kar sedmim potnikom v treh vrstah, v različici Sportline ugaja tudi tistim, ki prej omenjenih tradicionalnih vrednot tega modela ne postavljajo vedno na prvo mesto. Sportline je tu za vse zahtevne kupce, ki želijo dodelan in vznemirljiv videz, tehnološko popolnost ter izjemno vozniško izkušnjo za volanom.

Na pogled tipično Sportline

Bodimo konkretni: za Škodine modele Sportline (poleg Kodiaqa še Octavia, Superb, Karoq, Elroq in Enyaq) so značilni tipične nadgradnje in sijajni črni elementi zunanjosti. Kodiaq Sportline pri tem ni izjema. Poleg okvirja maske hladilnika, vzdolžnih strešnih sani, pokrovov stranskih ogledal in zadnjega difuzorja je tudi celoten D-stebriček obarvan v sijajno črno. Škodini oblikovalci so na ta način spretno vizualno povezali zatemnjena bočna stekla in prav tako šipo zadnjih vrat (paket Sunset).

Posebnosti Kodiaqa Sportline, ki mu dajejo tudi dodatni kanček prestiža, so še sprednji in zadnji odbijač ter stranska pragova, lakirani v barvi karoserije. Na sprednjih blatnikih je pred stranskima ogledaloma značilen napis Sportline, napis Škoda in oznaka modela na vratih prtljažnika pa sta prav tako v sijajni črni barvi. Serijska 19-palčna lita platišča imajo polirano srebrno površino in so ekskluzivna za Sportline, medtem ko so 20-palčna antracitna polirana lita platišča z mat črnimi pokrovi Aero na voljo kot dodatna oprema.

Sodoben videz dajejo modelu Kodiaq Sportline tudi serijski LED matrični žarometi, ki zagotavljajo učinkovito osvetlitev cestišča celo v vremensko najzahtevnejših okoliščinah, ter zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki in rdečo okrasno letvijo.