Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vzorci Biobanke: Dovolili nasilni vstop v podjetje GaiaCell

Ljubljana , 16. 04. 2026 17.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
GaiaCell

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je v sklepu o izvršbi odločbe, dovolila "nasilni vstop v poslovne prostore" podjetja GaiaCell, ki shranjuje vzorce propadle Biobanke. Za to so se odločili, ker GaiaCell podjetju Izvorna celica kljub odločbi JAZMP ne dovoli prenosa celic.

JAZMP je 20. februarja izdala odločbo, v kateri je GaiaCellu naložila, naj v petih dneh od prejema zahteve preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Vendar tej GaiaCell vzorcev ne želi predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati stroške dosedanjega shranjevanja vzorcev in pripravo na njihov prenos. GaiaCell je namreč od Biobanke prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav za to ni imela pravne podlage.

FOTO: Bobo

JAZMP je v sklepu o izvršbi odločbe, ki ga je podjetju GaiaCell po informacijah STA vročila danes, zapisala, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorec in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorec v svojo krioposodo.

Pri tem so navedli, da se med 14. in 24. aprilom dovoli "nasilni vstop v poslovne prostore" GaiaCella, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka.

Dovoli se tudi vstop v pisarne z dokumentacijo, vključno z menjavo ključavnic, v navzočnosti uradnih oseb in policije. Poleg tega pa se dovoli "vlom v krioposode in omare, kjer so shranjeni vzorci in dokumentacija, če bo to potrebno".

JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je nasilen vstop "edini možen način, da se odločba sploh izvrši". V obrazložitvi so se sklicevali na zakon o upravnem postopku, ki določa, da se v primeru, če se izvršba ne more opraviti, ta lahko opravi tudi z neposredno fizično prisilitvijo.

Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice in poljske ustanove za tkiva in celice PBKM, pri kateri želi Izvorna celica shranjevati vzorce, v ponedeljek že želela odločbo izvršiti. Vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, dostop v stavbo pa ni bil mogoč.

Direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec je sicer danes za STA dejala, da se vstopu izvrševalcev odločbe v prostore podjetja ne bodo upirali, čeprav je prepričana, da za prenos vzorcev brez plačila stroškov ni podlage.

gaiacell biobanka

GZS: Predlagani interventni zakon ni zakon za bogate

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
moskisvet
Portal
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
dominvrt
Portal
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641