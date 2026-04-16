Vzorci Biobanke: Dovolili nasilni vstop v podjetje GaiaCell

Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Vendar tej GaiaCell vzorcev ne želi predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati stroške dosedanjega shranjevanja vzorcev in pripravo na njihov prenos. GaiaCell je namreč od Biobanke prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav za to ni imela pravne podlage.

JAZMP je 20. februarja izdala odločbo, v kateri je GaiaCellu naložila, naj v petih dneh od prejema zahteve preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

JAZMP je v sklepu o izvršbi odločbe, ki ga je podjetju GaiaCell po informacijah STA vročila danes, zapisala, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorec in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorec v svojo krioposodo.

Pri tem so navedli, da se med 14. in 24. aprilom dovoli "nasilni vstop v poslovne prostore" GaiaCella, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka.

Dovoli se tudi vstop v pisarne z dokumentacijo, vključno z menjavo ključavnic, v navzočnosti uradnih oseb in policije. Poleg tega pa se dovoli "vlom v krioposode in omare, kjer so shranjeni vzorci in dokumentacija, če bo to potrebno".

JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je nasilen vstop "edini možen način, da se odločba sploh izvrši". V obrazložitvi so se sklicevali na zakon o upravnem postopku, ki določa, da se v primeru, če se izvršba ne more opraviti, ta lahko opravi tudi z neposredno fizično prisilitvijo.

Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice in poljske ustanove za tkiva in celice PBKM, pri kateri želi Izvorna celica shranjevati vzorce, v ponedeljek že želela odločbo izvršiti. Vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, dostop v stavbo pa ni bil mogoč.

Direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec je sicer danes za STA dejala, da se vstopu izvrševalcev odločbe v prostore podjetja ne bodo upirali, čeprav je prepričana, da za prenos vzorcev brez plačila stroškov ni podlage.