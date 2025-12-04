Vzorčni romski naselji: kje in kakšni bosta?

Kot pravi, imamo v Sloveniji že dobre primere – denimo naselje Pušča v Murski Soboti, kjer Romi živijo v lastnih hišah, so zaposleni, otroci pa redno obiskujejo pouk. "V romskih skupnostih pa je situacija obratna. Živijo v črnih gradnjah, nimajo nobenega premoženja ali lastnine, in ker nimajo nobenega premoženja ali lastnine, so odvezani vsake odgovornosti," pravi Mesec.

Romsko naselje, v katerem bodo jasno urejeni lastniški odnosi, infrastruktura ter dostop do javnih storitev – zlasti do izobraževanja. Tako je na papirju videti vzorčno romsko naselje. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pravi, da gre za naslednji korak po sprejemu Šutarjevega zakona: "Po tem ko je zagotovljena varnost, je treba zagotovit pogoje, da bosta lahko romska skupnost in večinsko prebivalstvo začela drugače sobivat, kot sta doslej."

Okrožnico je prejelo 25 županov, kjer je skupno 83 romskih naselij. Župan Brežic je lokacijo že predlagal – romsko naselje Krušče. Poudarja pa, da je ključen pogoj jasna razmejitev: kaj bo prevzela občina in kaj država. "Bojim se, da bodo ponovno, kot marsikdaj v preteklosti, te naloge prenesli na občine, na koncu pa od njih ne bo pomoči. Mi bomo imeli samo stroške oziroma ne bomo mogli tega narediti, na koncu pa se bo kazalo s prstom, da lokalna skupnost al pa določen župan ni naredil svojega dela," pravi brežiški župan Ivan Molan.

Župan Murske Sobote pa pravi, da se podatki v okrožnici razlikujejo od podatkov, na podlagi katerih se izračunava povečana povprečnina, ki jo občine prejemajo za romske skupnosti. "In to me malo čudi, ker po prvem izračunu Murska Sobota kot primer dobre prakse dobi v naslenjem letu za 300 tisoč manj sredstev," pravi Damjan Anželj, župan Murske Sobote.

Župani imajo še vedno veliko vprašanj. Denimo, ali se bodo Romi v ta vzorčna naselja preseljevali tudi od drugod? Ali bo država poenostavila postopke in omilila omejitve pri spremembah namembnosti zemljišč za pridobitev zazidljivosti in podobno?

Kabinet predsednika vlade sicer pričakuje predloge županov do 15. decembra.