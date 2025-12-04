Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Vzorčni romski naselji: kje in kakšni bosta?

Ljubljana, 04. 12. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nika Kunaver , K.H.
Komentarji
86

Kabinet predsednika vlade je na občine z romskimi naselji naslovil dopis, v katerem jih poziva, naj predlagajo lokacijo, ki bi bila primerna za postavitev vzorčnega modela romskega naselja. V celotni državi bosta izbrani dve lokaciji. Kakšni pa so kriteriji za izbor in kdo bo to plačal?

Romsko naselje, v katerem bodo jasno urejeni lastniški odnosi, infrastruktura ter dostop do javnih storitev – zlasti do izobraževanja. Tako je na papirju videti vzorčno romsko naselje. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pravi, da gre za naslednji korak po sprejemu Šutarjevega zakona: "Po tem ko je zagotovljena varnost, je treba zagotovit pogoje, da bosta lahko romska skupnost in večinsko prebivalstvo začela drugače sobivat, kot sta doslej."

Kot pravi, imamo v Sloveniji že dobre primere – denimo naselje Pušča v Murski Soboti, kjer Romi živijo v lastnih hišah, so zaposleni, otroci pa redno obiskujejo pouk. "V romskih skupnostih pa je situacija obratna. Živijo v črnih gradnjah, nimajo nobenega premoženja ali lastnine, in ker nimajo nobenega premoženja ali lastnine, so odvezani vsake odgovornosti," pravi Mesec.

Preberi še Romsko naselje Pušča s svojim vrtcem vzor integracije v družbo

Okrožnico je prejelo 25 županov, kjer je skupno 83 romskih naselij. Župan Brežic je lokacijo že predlagal – romsko naselje Krušče. Poudarja pa, da je ključen pogoj jasna razmejitev: kaj bo prevzela občina in kaj država. "Bojim se, da bodo ponovno, kot marsikdaj v preteklosti, te naloge prenesli na občine, na koncu pa od njih ne bo pomoči. Mi bomo imeli samo stroške oziroma ne bomo mogli tega narediti, na koncu pa se bo kazalo s prstom, da lokalna skupnost al pa določen župan ni naredil svojega dela," pravi brežiški župan Ivan Molan

Župan Murske Sobote pa pravi, da se podatki v okrožnici razlikujejo od podatkov, na podlagi katerih se izračunava povečana povprečnina, ki jo občine prejemajo za romske skupnosti. "In to me malo čudi, ker po prvem izračunu Murska Sobota kot primer dobre prakse dobi v naslenjem letu za 300 tisoč manj sredstev," pravi Damjan Anželj, župan Murske Sobote. 

Župani imajo še vedno veliko vprašanj. Denimo, ali se bodo Romi v ta vzorčna naselja preseljevali tudi od drugod? Ali bo država poenostavila postopke in omilila omejitve pri spremembah namembnosti zemljišč za pridobitev zazidljivosti in podobno?

Kabinet predsednika vlade sicer pričakuje predloge županov do 15. decembra.

vzorčno romsko naselje občine romska problematika
Naslednji članek

Bo rdečo barvo na reševalnih vozilih zamenjala zelena?

Naslednji članek

Slaščičarske umetnine: osupljive 3D torte

SORODNI ČLANKI

Romsko naselje Pušča s svojim vrtcem vzor integracije v družbo

V romskem naselju, kjer so po shodu odzvanjali rafalni streli

'Smo prvi, ki smo stopili v romsko naselje in začeli pripravljati konkretne ukrepe'

Romski vrtec: Otroke vpisujemo na terenu, hodimo od družine do družine

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (86)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
04. 12. 2025 21.04
aaa mogoče še kej,dej spokite kufre in adijo da vas več ne vidm niti slišm
ODGOVORI
0 0
Big dick
04. 12. 2025 21.04
+2
Lepo Miklavževo darilo, gospod Maljevac bo poskrbel do Božiča za začetek gradnje, da bo lahko Rberto prerezal trak pred volitvami in tako pridobil nove volilce. Čestitke vladi za hitre in nhujne rešitve. Ostali bomo že kako.
ODGOVORI
2 0
Aviacija Remigracija
04. 12. 2025 21.02
+7
Golobova vlada je vlada totalnega propada. Njen končni cilj je izumrtje Slovencev.
ODGOVORI
8 1
Za Slovenijo 91
04. 12. 2025 21.01
+2
Pred leti so v Novem mestu v Šmihelu že naredili takšno naselje pa naj si ga pridejo sedaj ogledat
ODGOVORI
2 0
galeon
04. 12. 2025 21.00
+2
Pred volitvam si ne bo upal javno povedat nove lokacije.
ODGOVORI
2 0
Dolenjc5
04. 12. 2025 20.58
+2
Eno v Ljubljani pred parlamentom
ODGOVORI
3 1
DirtySanchez
04. 12. 2025 20.53
+9
Pomeni da bodo romi morali sami plačati parcele, gradnjo hiš, komunalne prispevke in vse kar sodi zraven???? Ker jaz jim tega ne želim plačati, ker so mi pokradli že ogromno stvari doma.
ODGOVORI
9 0
fljfo
04. 12. 2025 20.57
+5
Ne...Maljevac jr svojim volivcem obljubil, da bo prvo poskrbel za ogrožene skupine...Na podlagi tega so ga tudi volili...
ODGOVORI
5 0
Prelepa Soča
04. 12. 2025 20.50
+7
Pogoj tudi število otrok , če jim bomo vse to mi plačali. Naj jih sami redijo.
ODGOVORI
7 0
Pošten delavec
04. 12. 2025 20.48
+12
Mi pa prosimo za asfalt v mestni občini Celje že 25 let, živimo tu skozi a asfalta za nas ni, za Rome bodo pa zgradili NASELJA!!! Za pristne Slovence pa ni, barabe!!!
ODGOVORI
13 1
PuntaChristo
04. 12. 2025 20.47
+11
Vsak Slovenec si mora kupiti parcelo, 10 let čaka na papirje za gradbeno, je 15let + zapufan, pa redno plačuje davke in kazni v kolikor jih naredi. Romi pa bodo dobili vse na pladnju, čeprav za skupnost ne naredijo čisto nič, ne plačujejo davkov in kazni, ustrahujejo ljudi, kateri jim prispevajo v socialno podporo in oni bodo dobili vse, pa še zbirali bodo. To, da se ne znajo vkjucit v družbo se ve. Ne znajo čuvat državno lastnino .. poglejte v kakšnem stanju so bloki v MBju v pri bivčsem Tuš centru. To bo treba na ulice, nimaš kaj. Gospod Golob, kaj se vam dogaja v glavi, da imate takšne nore ideje??
ODGOVORI
12 1
jank
04. 12. 2025 20.44
-4
No, to je odlična pobuda. Prva, ki nakazuje možnost konkretnega premika proti spoštljivemu ravnanju z Romi. Pa da vidimo, kako se bodo na njo odzvali Romi in župani. Integracija in sodelovanje morata premagati sovraštvo.
ODGOVORI
4 8
fljfo
04. 12. 2025 20.48
+6
Glej...Večina Slovencev špara za stanovanje pol življenja... samo to
ODGOVORI
8 2
Magic-G-spot
04. 12. 2025 20.49
+4
Ja saj itak ni drugega pricakovat od svobodnih levakov in fajonk da za nasilje kriminal dajo nagrado kot Hamasu. Vi mate cist iskrivljen pogled na svet posten svet kako deluje. Delate vse kontra kaj v resnici prinasa dobre rezultate.
ODGOVORI
5 1
Groucho Marx
04. 12. 2025 21.03
Kaj pa spoštljivo ravnanje v obratni smeri? Novice zadnjih tednov niso vzpodbudne.
ODGOVORI
0 0
fljfo
04. 12. 2025 20.43
+7
Aha...Torej bodo gradili vzorčna naselja tudi za mlade slovenske družin
ODGOVORI
9 2
DirtySanchez
04. 12. 2025 20.48
+8
Ne, mi smo za to vlado drugorazredni državljani, žal.
ODGOVORI
8 0
fljfo
04. 12. 2025 20.50
+3
Več kot očitno...
ODGOVORI
3 0
galeon
04. 12. 2025 20.40
+5
naslednji dan, ko golobnjak objavi kraje parcel, bo imel na cestah ljudi.
ODGOVORI
8 3
dobrabejba35
04. 12. 2025 20.39
+5
Najprej porusit vse črne gradnje
ODGOVORI
6 1
yo-yo
04. 12. 2025 20.39
+2
Obe v Ljubljani.
ODGOVORI
3 1
Kod.
04. 12. 2025 20.39
+6
Ena lokacija bi lahko bila na njivi od Kordiša,pa še bodo pridelovali zemljo Kordišu😁
ODGOVORI
7 1
Trikrat cepljen
04. 12. 2025 20.39
+4
LOL pred volitvami je vse mogoče. Če bi vsaj čakalne dobe zmanjšal, kar so obljubili.
ODGOVORI
5 1
BARK
04. 12. 2025 20.36
+10
HAHAH PRAV NOVO NASELJE JIM MISLIMO IZGRADIT PA TA HOLOB NI DIHTT RES
ODGOVORI
12 2
Magic-G-spot
04. 12. 2025 20.36
+4
Kako lepo. :) V NG bo odlicna lokacija. Nekaj prostora je se zraven Tereze Novak male rasistke Lene Grgurovic pa tud tamara vonta bo zelo vesela novih sosedov.
ODGOVORI
6 2
Magic-G-spot
04. 12. 2025 20.39
+5
No pa da ne pozabimo da tako naselje pase v predmestje Slovenske ruske dace da jim bo NPM lahko vsak dan osebno pomagala pri vsakdanjem zivljenu.
ODGOVORI
6 1
Minifa
04. 12. 2025 20.35
+9
Kaj pravi na to diskriminacijo USTAVNO SODIŠČE, na očitno diskriminacijo SLOVENCEV..
ODGOVORI
11 2
ZMERNI DESNIČAR
04. 12. 2025 20.39
+0
nisi manšina za nas diskriminacija ni mogoča vse je treba naredit da se zaščiti leno manšino smernice EU pač
ODGOVORI
2 2
Kod.
04. 12. 2025 20.40
-2
Ni diskriminacija Slovenci nismo še zaščitena vrsta
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385