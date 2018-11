Vzorni vozniki bodo na Celjskem nagrajeni z ogledom rokometne tekme

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je pridružil akciji za ničelno toleranco do alkohola in drog v prometu, ki v teh dneh poostreno poteka v Sloveniji. Celjski policijski upravi so namreč ponudili kupone za brezplačen ogled tekem lige prvakov – za tekmo z Zagrebom in kasneje še z Nantesom. Kupone bo v času akcije lahko prejel vsak udeleženec v prometu, ki ga bo ustavila policija in bo dosledno upošteval cestno-prometne predpise.

Akcija za tekmo z Zagrebom bo na območju celotne PU Celje potekala ta petek. Pri nadzoru prometa bosta med 18. in 19. uro v Celju sodelovala tudi dva igralca rokometnega kluba Celje Pivovara Laško – Gal Marguč in Matic Grošelj, ki bosta vzornim voznikom osebno delila vabila na tekmo. S policijo pa bodo v klubu sodelovali tudi tako, da se bodo na tekmi z Zagrebom pred dvorano predstavili policisti. "Prideta dva pripadnika Posebne policijske enote z opremo in orožjem, vodnik službenega psa s psom, prometni policist s službenim vozilom in policijska patrulja z intervencijskim vozilom," so sporočili iz kluba. Akcija Slovenija piha 0,0, ki jo ministrstvo za zdravje izvaja v sodelovanju z AMZS, DrogArtom, inšpekcijskimi službami in Valom 202, bo potekala do 9. novembra. Vozniki bodo lahko na posebnih 0,0 kontrolah po Sloveniji preverili stopnjo alkohola v krvi. Poleg vstopnic za tekmo na Celjskem, bodo lahko vzorni vozniki po Sloveniji prejeli tudi vstopnice za koncert Policijskega orkestra z Vladom Kreslinom.