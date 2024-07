Vzpenjača na Ljubljanski grad prepeljala šestmilijontega potnika

Ljubljanska vzpenjača obratuje od konca leta 2006, ko je staro mestno jedro povezala z Ljubljanskim gradom. Prvi milijon obiskovalcev je prepeljala štiri leta pozneje, konec leta 2010, drugi milijon potnikov so zabeležili sredi avgusta 2014, naslednji milijoni pa so si sledili v vse krajših časovnih obdobjih: trimilijonti potnik maja 2017, štirimilijonti v začetku aprila 2019, in petmilijonti avgusta 2022.

Šestmilijonti potnik je bila družina iz Norveške, ki je Ljubljano obiskala prvič in se je z vzpenjačo na Ljubljanski grad povzpela 19. julija letos. Uprava je družino ob tej priložnosti obdarila s priložnostnim darilom iz Grajske trgovine Friderik in sladkim razvajanjem v Grajski kavarni.

Leta 2019 je bilo za vzpenjačo rekordno, saj je prepeljala kar 590.128 potnikov. Nato je prišla epidemija covida-19, ko vzpenjača daljša obdobja ni obratovala. Lani so se s 543.449 prepeljanimi potniki že zelo približali predkoronskemu obdobju. Letos pa je bil obisk v prvi polovici leta še nekoliko boljši, saj so do konca junija prepeljali nekaj manj kot tri odstotke več potnikov kot v enakem obdobju lani.

Na Ljubljanskem gradu pa že začenjajo z odštevanjem potnikov do naslednjega milijona, ki ga bodo predvidoma dosegli leta 2026. Takrat bodo vzpenjača praznovala tudi 20-letnico delovanja.