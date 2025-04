Vzpon znamke CUPRA

V svetu avtomobilizma obstajajo znamke, ki se prilagajajo množici, in tiste, ki množico spreminjajo. CUPRA spada v drugo skupino. V sedmih letih je ta nekonvencionalna in čustvena znamka presegla vsa pričakovanja.

Za nove generacije voznikov

Znamka CUPRA je na novo definirala segment športnih avtomobilov in pridobila več kot 800.000 avtomobilskih navdušencev po vsem svetu. Med njimi je tudi več kot 2.000 slovenskih voznikov, ki so prepoznali njeno drzno vizijo. Pri CUPRI se ne zadovoljimo z običajnim. Naša filozofija temelji na iskanju nove generacije voznikov, ki ne pristaja na kompromise. Avtomobili CUPRA so ustvarjeni za tiste, ki želijo izstopati, uživati v vrhunski vožnji in kilometre spreminjati v doživetja. Gre za znamko, ki cilja na samozavestne voznike, ki ne sledijo trendom, ampak jih ustvarjajo. Oblikovalska filozofija znamke CUPRA temelji na združevanju zmogljivosti, estetike in tehnološke dovršenosti. Vsak model zagotavlja udobno in edinstveno izkušnjo vožnje. Spoznajte vozila CUPRA

Najbolj trendovska znamka leta 2025

Drznost in inovativnost sta ključna elementa znamke CUPRA. To potrjuje tudi prestižna nagrada revije Auto Motor und Sport, kjer je bila CUPRA izglasovana za najbolj trendovsko avtomobilsko znamko leta. Ta dosežek dokazuje, da CUPRA ni le znamka, temveč gibanje – vizija prihodnosti, ki izziva ustaljene norme in oblikuje nove trende. CUPRA na izboru najboljših avtomobilov leta 2025 revije Auto Motor und Sport izglasovana za "najbolj trendovsko znamko leta"

Električna revolucija

Električna vozila CUPRA so definicija moči, hitrosti in drznosti. Ni presenetljivo, da je CUPRA med najbolj priljubljenimi znamkami električnih vozil v Sloveniji. Vstop v segment električne mobilnosti je bil za nas logičen korak – združitev športnega značaja, vrhunske tehnologije in trajnostne prihodnosti. CUPRA Born in CUPRA Tavascan dokazujeta, da električna mobilnost ni le praktična, ampak tudi vznemirljiva.

CUPRA Tavascan

CUPRA Tavascan je simbol sodobne športne elegance. Njegove dinamične linije in prefinjena estetika odražajo moč, hitrost in inovativnost. Poleg privlačnega dizajna Tavascan ponuja edinstveno tehnologijo in izjemno vozno dinamiko, ki postavlja nove standarde v segmentu električnih SUV-jev. Z naprednim električnim pogonom, izjemno aerodinamiko in futurističnim notranjim oblikovanjem Tavascan predstavlja prihodnost športnih električnih vozil. Na voljo je že za 37.499 €, vključno z bonom za financiranje v višini 1.000 € in prihrankom Borzena v višini 6.500 €. CUPRA Tavascan - CUPRA Tavascan - CUPRA RANGE

CUPRA Born

Zahvaljujoč takojšnjemu navoru in naprednim sistemom za uravnavanje vožnje omogoča izjemno agilnost in športno izkušnjo. Ob pritisku na gumb e-Boost v CUPRA Born BOLD BOOST-u lahko izkusite vozne lastnosti pravega, dinamičnega in električnega avtomobila. Notranjost avtomobila je zasnovana z mislijo na digitalizacijo – inovativni infotainment sistem, prilagodljive digitalne funkcije in brezhibna povezljivost s pametnimi napravami. CUPRA Born BOLD BOOST je na voljo že za 26.799 € z vključenim bonom za financiranje v višini 1.000 € in prihrankom Borzena v višini 7.200 €. CUPRA Born - CUPRA Born - CUPRA RANGE - SEAT Cupra

