Vzpostavili prvi slovenski portal za anonimno žvižgaštvo

Projekt je nastajal pod nadzorom preiskovalne novinarkeAnuške Delić – gre za spletno stran, ki bo žvižgačem omogočila anonimno posredovanje informacij v javnem interesu. Posredovali bodo lahko datoteke, dokumente, podatke, fotografije, posnetke in morebitne namige za novinarsko preiskovanje. Vse informacije bodo preverjali novinarji Oštra, ki bodo ocenili verodostojnost informacij in dokumentov.:"To, da nam bo nekaj posredovano, še ne pomeni, da bo objavljeno."

Zgodbe, ki jih bodo pripravili na podlagi pridobljenih anonimnih informacij ali namigov, bodo objavljene na ošro.si in v drugih medijih v Sloveniji ali zunaj nje. Informatorji bodo po posredovanju informacij lahko na varen način ostali v stiku z novinarjem. "V kolikor se žvižgač drži naših navodil, se podatki o njem nikjer ne shranjujejo. Anonimnost žvižgačev je iz naše strani zagotovljena v največji možni meri," je za STA pojasnila Delićeva.

Varni brskalnik in drugi ukrepi za zavarovanje žvižgačev

Žvižgač.sitemelji na žvižgaškem sistemu SecureDrop, odprtokodni programski opremi neprofitne organizacije Freedom of the Press Foundation. Na portalu je na voljo tudi priročnik za žvižgače, ki opiše, kaj je treba storiti za varno in anonimno oddajo informacij. "Je pa zelo pomembno, da tudi žvižgači spremljajo in upoštevajo navodila, ki smo jih zapisali na spletni strani. Po potrebi jih bomo tudi obnovili," je še dodala Delićeva.

Za oddajo informacij žvižgač potrebuje brezplačen brskalnik Tor, ki po besedah Delićeve zagotavlja varnost pred tem, da nekdo sledi tvojemu početju na spleti. Do portala lahko dostopate s kateregakoli brskalnika in tam najdete povezavo do varnega vmesnika za žvižganje (končnica .onion, ki zagotavlja, da spletne strani ni mogoče odpreti brez brskalnika Tor).

Potem se žvižgaču odpre spletna stran SecureDrop, kjer dobi edinstveno uporabniško ime in geslo. Prek tega vmesnika lahko žvižgač posreduje informacije, da bi pa lahko ponovno komuniciral z novinarjem, si mora zapomniti geslo. Priporočljivo je, da ga uporabnik nikamor ne zapiše oziroma ga hrani na varnem mestu do uničena.