Vzpostavite rutino in imeli boste več prostega časa

Vemo, da vam vsakodnevna naglica ter razmišljanje, kdaj boste kaj postorili, jemljeta čas in energijo. Vzpostavite rutino - opravke boste opravljali avtomatizirano in tako prihranili čas.

Z jutranjo rutino se pripravite na nov dan Kaj je prva stvar, ki jo naredite zjutraj, ko vstanete? Spijete kavo, si umijete zobe, pospravite posteljo? Priporočamo vam, da najprej popijete kozarec vode, da spravite organizem v pogon. Šele nato se lotite ostalih opravil. Da bi se izognili jutranji naglici, si že zvečer pripravite oblačila, torbo, ključe in vse, kar potrebujete. In nikar ne preskočite zajtrka. To je najpomembnejši obrok dneva, ki vas napolni z energijo za ves dan. Nimate časa za njegovo pripravo? Pripravite si ga že zvečer. Kosmiče prelijte z jogurtom, dodajte sveže sadje ter vse skupaj postavite v hladilnik. Zjutraj ga le še pojejte.

Določite dan in uro za vadbo Nimate časa ali volje za vadbo? Z dobro organizacijo je možno vse. Telovadite ob istih dnevih in urah. Tako se boste izognili odlašanju, ki vam, priznajte, jemlje kar nekaj časa, ter se navadili na rutino. Načrtujte tedenski jedilnik Si tudi vi pogosto razbijate glavo z vprašanjem: kaj bomo pa danes jedli? Vsakodnevno načrtovanje in priprava obrokov vam zagotovo vzameta precej časa, še posebej, če poskušate ustreči različnim okusom in kapricam družinskih članov. Zato je pametno, da načrtujete obroke teden dni vnaprej. Preglejte zaloge živil v hladilniku, sestavite tedenski jedilnik ter napišite seznam manjkajočih sestavin. S tem si boste prihranili čas in živce.

Nakupujte ob istih dnevih in v eni trgovini Določite dan v tednu, ko boste nakupovali. Pametno je tudi, da nakupujete zgolj v eni trgovini, kjer vam ponujajo vse, kar potrebujete. Vožnja od ene trgovine do druge vam namreč vzame kar nekaj časa ter po nepotrebnem poveča tudi porabo goriva. Na ta način lahko prihranite vsaj uro svojega dragocenega časa. Če boste kupovali tako imenovane generične izdelke, pa boste prihranili tudi denar.

