Pomembne letalske povezave bo z novim zakonom lahko subvencionirala država

Predlog spremembe zakona je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo kot varovalko v primeru, da drugi letalski prevozniki znotraj Evropske unije ne bi začeli opravljati mednarodnega zračnega prevoza v oziroma iz Slovenije.

Gre za letalske povezave, ki so za Slovenijo velikega pomena – katere povezave so to, ni natančneje opredeljeno. Takšno rešitev dopušča tudi evropska zakonodaja. Vsaka država članica ima namreč pravico, da lahko uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze na progah, ki veljajo kot izredno pomembne za gospodarski in socialni razvoj območja, kateremu služi letališče.