Vzpostavljen nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Italija nadzor uvaja zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu, bistvo tega začasnega ukrepa pa je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Tudi slovenska vlada je v obrazložitvi odločitve kot razloge med drugim navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter nedavne teroristične napade v nekaterih članicah EU.