'Vzrok za prelivanje fekalij v potok je mešani kanal, država ne ukrepa'

Predstavniki Društvu za varstvo okolja Bled so včeraj opozorili, da se v potok Jezernica, ki je edini iztok Blejskega jezera, iz cevi razbremenilnika čistilne naprave (v bližini HE Jezernica, 200 metrov pred izlivom Jezernice v Savo Bohinjko) izlivajo večje količine sanitarnih odplak. "Potok povsem spominja na kanalizacijski kanal, voda je motna in rjavih odtenkov, veje grmov, ki obraščajo strugo, pa so povešene ob teži večjih ostankov sanitarnih pripomočkov," so zatrdili, o čemer smo že poročali.

Na Arsu so ob tem spomnili, da se je v Jezernici leta 2018 pojavil podoben problem: "Primarna težava je bila zaznana pri Lancovem, ko se je pojavila gošča odmrlih alg pri zajezitvi. Prvič so povezali kakovost vode z nedelovanjem čistilne naprave. Tudi leta 2018 so bili nizki vodostaji."

Z Arsa so pri tem dodali, da je do izlitja prišlo zaradi vode, obremenjene s fekalijami ob nizkem vodostaju. V naslednjih dneh bodo pregledali poročila obratovalnega monitoringa čistilne naprave Bled in preverili podatke monitoringa Save Bohinjke. A ob tem so izpostavili, da redni monitoring na merilnih mestih ne more dati opisa izrednih dogodkov, ker ga izvajajo po vnaprej določenem urniku. Namenjen je namreč spremljanju kakovosti vseh vodnih teles po celi Sloveniji.

Predstavniki Agencije za okolje (Arso) so nam danes pojasnili, da je njihov predstavnik z Bleda takoj po tem, ko je bil seznanjen s primerom, odšel na lokacijo in tudi sam opazil, da je potok onesnažen. Vzorcev sicer ni odvzel, ker s seboj ni imel opreme, vendar je ocenil, da se je v potok izlila voda pomešana s fekalijami.

Potok Jezernica na Bledu Potok je spominjal na kanalizacijski kanal, voda je bila motna in rjavih odtenkov, so opisali v Društvu za varstvo okolja Bled.

Bizjak je ob tem izpostavil, da pristojne državne službe na omenjeni problem opozarjajo že 15 let. Še vedno ne dovolijo izvira Ušivca odklopiti iz kanalizacijskega sistema, čeprav je na podlagi analiz omenjeni izvir neoporečen in bi ga lahko brez zadržkov speljali v blejsko jezero. S tem bi razbremenili kanal in vse odpadne vode očistili na čistilni napravi brez razbremenjevanja mešanih vod, je poudaril.

Kot so nadalje pojasnili na Občini Bled, je lastnik izvirskih voda Republika Slovenija, zato so njene organe že večkrat seznanili s problematiko in ob tem izrazili željo, da bi čiste izvirske vode odklopili iz mešanega sistema in jih speljali v jezero.

Na Občini Bled, ki je odgovorna za izgradnjo kanalizacijskega sistema, so podrobneje utemeljili, kaj je glavni problem kanala. Kot vsak mešan sistem ima tudi ta razbremenilnik visokih voda. "Težava tega sistema je v tem, da so vanj speljane čiste izvirske vode s konstantnim pretokom v taki količini, da presegajo zmožnost sistema in se zato mešane vode konstantno razbremenjujejo oziroma prelivajo."

Vzrok za prelivanje fekalij je po njegovih besedah 20-kilometrski mešani kanalizacijski kanal, kamor se steka kanalizacija skupaj z meteornimi in izvirskimi vodami. Ta kanalizacijski sistem, ki teče pod državno cesto Bled – Bohinj, je star že nekaj desetletij, a ni nekaj neobičajnega, saj so včasih takšne gradili.

Anže Bizjak , direktor komunalnega podjetja Čista dolina – SHW, ki je del skupine WTE in kot koncesionar skrbi za blejsko kanalizacijsko omrežje, nam je pojasnil, da čistilna naprava, ki naj po trditvah nekaterih ne bi mogla predelati vseh fekalij, deluje brezhibno, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem: "Do onesnaženja iz čistilne naprave nikoli ni prišlo, kar dokazujemo z analizami akreditiranega laboratorija."

Ob tem so poudarili, da kopanje v površinskih vodah priporočajo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, to je na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring.

Od predstavnikov NIJZ smo danes pridobili odgovor. Sporočili so nam, da uradne prijave o pojavu okužb niso prejeli. Jih je pa poklicala zdravnica, ki je bila na taboru, in jih seznanila, da ima nekaj otrok, ki so se kopali v potoku, prebavne težave. "Svetovali smo, naj poskuša pridobiti vzorce blata, kljub temu pa nihče od kopalcev zaradi težav ni obiskal zdravstvenega doma, niti oddal vzorca blata," so pojasnili.

V Društvu za varstvo okolja Bled so že včeraj izpostavili, da je verjetno osnažena reka kriva tudi za prebavne težave, o katerih poročajo domači kopalci in tuji gostje bližnjega hotela. Ti naj bi med časom, preživetim ob reki, staknili okužbo, ki se odraža v črevesnih motnjah. O izbruhu bolezni so obvestili tudi območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vprašanja o spornem kanalu smo poslali tudi na ministrstvo za okolje in prostor, vendar nam odgovorov, zakaj ne realizirajo predloga blejske občine, do objave članka niso mogli pripraviti. Poslali so nam zgolj informacije o ugotovitvah Arsa, ki smo jih že sami pridobili in predstavili na začetku članka.

Na občini so zatrdili, da je zadnji sestanek s pristojnimi potekal v letošnjem letu pred začetkom turistične sezone: "Vendar je bil tudi takrat odgovor države negativen in dovoljenja za odklop čistih izvirskih voda iz mešanega sistema nismo dobili. Problematiko se da rešiti zelo hitro, potrebno je samo soglasje Republike Slovenije, da svojo izvirsko čisto vodo dovoli odklopiti iz mešanega sistema ter speljati v Blejsko jezero."

Ali sta nedavna zastrupitev in pogin rib v ribogojnici Radovljica povezani z onesnaženo Jezernico?

Kot smo poročali že včeraj, v Društvu za varstvo okolja Bled menijo, da onesnaženi potok Jezernica vpliva tudi na Savo Bohinjko, saj se v njo izliva. "Po reki se tako razraščajo alge in širi se smrad," so opisali v društvu. Pred dvema tednoma je v ribogojnici Ribiške družine Radovljica na sotočju Save na Lancovem prišlo do zastrupitve vseh 25.000 rib, ki jih je bilo zato treba evtanazirati, so izpostavili.

Gospodar Ribiške družine Radovljica Matej Šparovec nam je pojasnil, da so večje količine rib – tudi po 100 na dan – poginjale že 14 dni pred 24. julijem, ko so jih morali nato evtanazirati po odredbi veterinarke. Kot je zatrdil, je v ribogojnici neznosno smrdelo po fekalijah, zadnje dni pa vonja ni več zaznati.

Spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje rib je veterinarska dejavnost, ki jo sicer izvaja Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Ribe v radovljiški ribogojnici je klinično pregledala veterinarka Diana Žele Vengušt in ugotovila, da so v zelo slabem stanju. Izmerila je tudi temperaturo vode, ki je bila izredno visoka – 18,5 stopinje Celzija, čez dan pa je predvidoma narasla čez 20 stopinj Celzija. "To so zelo visoke temperature za postrvi, za katere je sicer optimalna temperatura od 12 do 13 stopinj Celzija. Ribe so bile močno prizadete, niso več niti jedle. Po telesu in plavutih so imele razjede," je opisala, kaj je videla na terenu. Na podlagi tega je uvidela, da bi bil "vsak nadaljnji dan za živali samo trpljenje". Zato je odredila evtanazijo, ki je po njenih besedah najbolj human način za prekinitve tako hudih muk živali.

Visoke temperature so vplivale na slabo stanje rib, ali so za njihovo zastrupitev krive fekalije, pa Žele Venguštova ni mogla potrditi, saj je njena naloga klinični pregled rib. Je pa izpostavila, da je tudi ona vonjala močan smrad po fekalijah.

Na domneve o povezanosti onesnaženja Jezernice z ribogojnico je reagirala tudi Občina Bled. Poudarili so, da je od iztoka potoka do ribogojnice v Radovljici 6,5 kilometra. "V tem delu z ribami upravlja Ribiška družina Bled in v tem delu ni bilo niti enega pogina. Sava Bohinjka se ne začne pri blejski čistilni napravi. V dneh, ko so imeli pogin rib, je bila Sava Bohinjka rekordno segreta na tem delu – na merilnem mestu Bodešče – en kilometer pred ribogojnico," so utemeljili.

Območje izliva in pogina rib so si sicer ogledali tudi kranjski kriminalisti, ki so odvzeli vzorce in jih poslali v analizo. Rezultatov še niso sprejeli, so nam sporočili danes.