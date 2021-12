'Waldorfska' šola Radost življenja poučevala brez soglasij, nevpisana v razvid šol

Direktorica šole Radost življenja Valentina Erznožnik j e o waldorfski šoli na Bledu razmišljala dolgo časa in se januarja lani odločila, da začne idejo uresničevati. "Kar tri ali štiri mesece smo resno iskali primerne prostore za šolo – da so dovolj veliki, da so po prostorskem aktu primerni za izobraževanje, da imajo možnost za nadaljnji razvoj. Ni pa vse samo v prostorih, treba je pridobiti tudi kader in pa seveda učence," je včeraj pojasnila za oddajo Svet na Kanalu A.

Na ministrstvu za izobraževanje so povedali, da so starši otrok, ki so bili vpisani v Radost življenja, vedeli, da šola še ni vpisana v razvid, saj so sklenili izobraževanje na domu, kar je sicer njihova pravica po Zakonu o osnovni šoli. "Otroka lahko starši izobražujejo na domu sami ali pa jim pri tem pomaga kdo drug (pogojev, ki bi jih moral ta izpolnjevati, ni). Starši otrok so morali o tem, da bodo otroka izobraževali na domu, do 1. septembra obvestiti osnovno šolo, v katero je bil ta prvotno vpisan. Kako otroci dokažejo izpolnjevanje znanja, prav tako določa omenjeni zakon. Učenec opravlja preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi dosežen standard znanja. Dosežen standard znanja preverja osnovna šola, na katero je učenec vpisan. Če učenec izpitov na osnovni šoli ne opravi, mora naslednje šolsko leto obvezno v šolo in se ne sme več izobraževati na domu," so pojasnili.

Predstavniki ministrstva za izobraževanje so nam potrdili, da jim je šola poslala vlogo, a ker niso izpolnjevali pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsaka organizacija, ki želi biti uradna šola in izdajati spričevala, so jim spisali zavrnilno odločbo.

Ko jim je vse to uspelo, se je zapletlo pri vpisu v razvid osnovnih šol. Vlogo za vpis v razvid so poslali na ministrstvo za izobraževanje, vendar so jim nato sporočili, da ne izpolnjujejo pogojev.

Da lahko kdor koli šola otroka, ki mora nato ob koncu šolskega leta znanje dokazati na uradni šoli, v katero je vpisan, se je zavedala tudi Erznožnikova. Po zavrnitvi ministrstva je ubrala drugo pot. "Ker se je to dogajalo poleti in je imelo ministrstvo počitnice, sva ugotovili, da bo treba nekako urediti vpis otrok. V zadnjih dneh avgusta sva stopili v stik z Osnovno šolo Livada in tam so bili naklonjeni ideji, da bi vpisali otroke, ki se želijo šolati pri nas, torej da bi bili vpisani pri njih, a bi imeli status šolanja na domu," je opisala včeraj. Tako so se otroci izobraževali v prostorih šole, znanje pa so na koncu leta izkazovali z izpiti.

Poklicali smo ravnatelja OŠ Livada Ljubljana, Gorana Popovića, ki je potrdil, da so otroci vpisani v njihovo šolo. "Radost življenja ni edina šola, ki ima otroke vpisane na naši šoli v obliki učenja na domu. Seveda imajo na koncu šolskega leta pri nas izpite, tako kot vsi učenci, ki se šolajo na domu. Smo pa taka šola, da nekoliko več sodelujemo z izvajalci učenja na domu. Njihovi učitelji so kontaktirali naše, ki so jih nekoliko usmerili glede tega, kaj učiti. Te informacije so lahko uporabili v svoji šoli. Ampak oni so seveda vse delali samostojno, saj gre za učenje na domu," je izpostavil.

'Ne more se kar vsak spomniti in postati waldorfska šola; vse so delali mimo nas in za hrbtom'

Poklicali smo direktorja Waldorfske šole Ljubljana, Iztoka Kordiša, ki nam nam je pojasnil, zakaj se ni strinjal in se še vedno ne strinja, da bi šola Radost življenja postala waldorfska: "Soglasja nismo dali in ga na tak način tudi ne bomo. Radost življenja so kot waldorfsko šolo oglaševali, še preden so jo sploh odprli – ne da bi kdo koga kaj vprašal oziroma se pozanimal, kaj je treba urediti, da postaneš waldorfska šola. Mi moramo skrbeti za kvaliteto in ime Waldorf. Ne more se kar vsak spomniti in postati waldorfska šola."

Kordiš je nadalje razložil, da se je sicer neformalno srečal z Erznožnikovo, vendar šele, ko je bila ta že v težavah zaradi registracije šole. "Uradne prošnje nismo na Waldorfski šoli Ljubljana nikoli dobili, zato je niti nismo mogli obravnavati. Prejeli so jo sicer na Zavodu za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije – to je zveza, ki je odgovorna za razvoj waldorfskega gibanja v Sloveniji. A članice zveze lahko postanejo samo šole, ki so že ustanovljene. Niso pa nas zaprosili niti za dovoljenje za uporabo učnega načrta niti za soglasje za uporabo imena 'waldorfska šola'. Vse so delali mimo nas in za hrbtom, vse po svoje, in predstavljali, kot da imajo vse urejeno. Urejeno nimajo nič," je bil jasen. Ob tem je pojasnil, da bi morali tudi učitelji, če bi želeli poučevati po waldorfski metodi, pri zvezi opraviti izobraževanje o njihovem načinu poučevanja, ki poteka po posebnih pedagoških načelih.