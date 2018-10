Wolf: Zakaj bi sam ob vsem denarju, ki ga imam, pral nekaj malega denarja?

Tožilka Janja Bernard Korpar danes ni prebrala obtožnice, saj je Walter Wolf dejal, da to ni potrebno in da je vse skupaj en velik konstrukt, sam pa da ni naredil nič protizakonitega. Ker je vztrajal pri tem, tožilka niti ni povedala, kakšno kazen bi predlagala v primeru priznanja, obtoženemu pa zanj v primeru obsodbe grozi do osem let zapora.

Obramba že vse od lanske vložitve obtožnice trdi, da slovensko sodišče ne more biti pristojno za sojenje, saj Wolf ni slovenski državljan, pa tudi očitano kaznivo dejanje naj ne bi bilo storjeno v Sloveniji.

Tožilka je danes dejala, da je bilo predikatno kaznivo dejanje, na katero se navezuje obtožnica, storjeno v tujini, pri tem pa je bil eden od obtoženih v Avstriji že spoznan za krivega. Gre za njegovega dolgoletnega poslovnega partnerja Hansa Wolfganga Riedla.

"O ugovoru glede pristojnosti slovenskega sodišča je že odločal izvenobravnavni senat, ki je ugovor zavrnil in torej potrdil, da je slovensko sodišče pristojno za razsojanje v tej zadevi," je dejala specializirana državna tožilka.

Prav izvenobravnavni postopki so tudi razlog današnjega manevra obrambe, ki je zahtevala izločitev predsednice senata Tanje Rot, saj je ta bila del senata, ki je odločal o zahtevi specializiranega državnega tožilstva za pripor zoper Wolfa ter tudi o njihovem ugovoru zoper obtožnico. Sodnici tako danes ni preostalo drugega kot da narok zaključi, o njeni usodi pa bo odločala predsednica mariborskega okrožnega sodišča.

Po naroku Wolf sprva ni želel dati izjave medijem, nato pa se je vendarle nekoliko razgovoril in bil znova zelo oster do zdaj že nekdanjega tožilca Stanislava Pintarja. Vprašal se je tudi, zakaj bi sam ob vsem denarju, ki ga ima, pral nekaj malega denarja.

"Ko sem bil mlad, sem mesečno plačal milijon evrov, da so dirkali z avtomobili. A izgledam tako nor, da bi se spuščal v take posle," je dejal Wolf in dodal, da je z Riedlom delal skoraj 40 let, v tem času pa je denar šel levo in desno, niti njemu, pač pa nekemu podjetju v Liechtensteinu, kjer niti ni lastnik, ampak samo solastnik, in v njem ni nikoli ničesar vodil.

Čeprav je napovedoval visoko odškodninsko tožbo zoper Slovenijo, kjer je rojen, a se je pred časom odrekel državljanstvu, tega doslej še ni storil. Tudi danes je grožnjo ponovil, vendar je dejal, da tega ne misli narediti v Sloveniji, saj mora ta najprej biti pravna država.

Wolf je bil v Sloveniji med osumljenimi v aferi Patria, vendar je kazenski pregon zoper njega avgusta 2015 zastaral. Sredi sojenja je namreč odšel v Kanado, zato ga je sodišče izločilo iz postopka in spomladi leta 2013 zanj izdalo mednarodno tiralico.

Kanadski policisti so ga aretirali januarja 2015, a je bil nato ob plačilu varščine izpuščen na prostost. Nato pa je kanadski minister za pravosodje umaknil slovensko prošnjo za Wolfovo izročitev, saj kanadsko sodišče zaradi procesnih in pritožbenih rokov izročitvenega postopka ne bi moglo izpeljati do nastopa absolutnega zastaranja. Prav tako je bil Wolf med obtoženimi v zadevi Patria tudi v Avstriji, kjer mu zaradi odsotnosti sodbe niso izrekli.