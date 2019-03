Weber: V Evropi je treba ustaviti nacionalizem

Vodilni kandidat Evropske ljudske stranke za predsednika Evropske komisije Manfred Weber je ob robu današnje slovesnosti NSi ob 30. obletnici krščanske demokracije v Sloveniji na Bledu izpostavil, da je v Evropi treba ustaviti nacionalizem. Kar se tiče izključitve Fidesza iz EPP, pa je dejal, da je žogica na strani Budimpešte.

Manfred Weber je dejal, da ljudje v kritiki Evrope včasih pozabijo, kaj je krščanska demokracija v zadnjih desetletjih dosegla za evropske državljane, in sicer da je EU sedaj združena na načelih svobode in miru. "Ponosni smo na današnjo Evropo," je izpostavil in dodal, da je EU v dobri formi, a je potrebna sprememb, pri čemer ima Evropska ljudska stranka (EPP) jasne ideje, kako Evropo reformirati. Zavzema se za to, da bi v Evropi ustvarili več bolje plačanih služb za izboljšanje kakovosti življenja. Drugo ključno načelo EPP pa je močna in stroga mejna kontrola za preprečitev nezakonitih migracij. "Evropejcem predstavljamo jasno vizijo prihodnosti, med levico in med nacionalisti," je izpostavil Weber in poudaril tudi nekaj konkretnih zavez EPP, med njimi denimo to, da če bo on predsednik Evropske komisije, bo končal pogovore za članstvo Turčije, saj meni, da ta ne more biti članica EU.

Ob bližajočih se evropskih volitvah je Weber izpostavil, da imajo volivci, ki volijo stranke družine EPP, vpliv v evropskem parlamentu, saj gre za trenutno najmočnejšo skupino. Skrbi pa ga morebitna nizka volilna udeležba in da bi večino na tokratnih volitvah dobili nacionalisti, ki bi zavrnili sodelovanje."Tako lahko končamo v nacionalistični, egoistični Evropi, zato je ključno, da gredo ljudje na volitve podpret proevropske stranke," je pozval.

Spomnil je, da ima Evropa dober dokaz, kaj se zgodi v primeru uničenja ali izstopa iz EU, za katerega se zavzemajo radikalne stranke. "Britanski volivci so sledili populističnemu pristopu teh strank in sedaj izkušajo, kaj to pomeni – veliko ekonomsko negotovost v Veliki Britaniji in vsakodnevni politični kaos v Londonu," je navedel in dodal, da so zato temelji EPP, da se držijo evropskega ideala in delajo skupaj: lahko imamo močno nacionalno pozicijo, potem pa pridemo v Evropo in najdemo kompromis.

