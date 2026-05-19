Slovenija

Weber: Grimsovo ravnanje ni v skladu s smernicami EPP

Bruselj, 19. 05. 2026 09.42 pred 1 uro 2 min branja 27

Avtor:
STA
Branko Grims

Ravnanje slovenskega evroposlanca Branka Grimsa (EPP/SDS), ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja desnih skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), je v Strasbourgu povedal vodja skupine Manfred Weber.

Podrobnosti Weber ni želel pojasniti, češ da gre za notranje zadeve skupine, je pa povedal, da je o Grimsovem vedenju v ponedeljek razpravljalo predsedstvo skupine. Spletni portal Euractiv je v ponedeljek poročal, da v EPP razmišljajo o sankcijah proti poslancu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine.

Weber je na novinarski konferenci ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta še poudaril, da Grims ne spoštuje osnovnih načel skupine, ki so proevropska usmerjenost, podpora Ukrajini in spoštovanje vladavine prava.

Dejal je tudi, da zaradi tega skupina EPP ne podpira srečanja, ki se ga je udeležil Grims in da gre za njegovo individualno ravnanje.

Branko Grims
Branko Grims
FOTO: Bobo

STA je za odziv na napovedane sankcije v ponedeljek prosila tudi pisarno poslanca Grimsa, na odgovor še čaka.

Grims se je prejšnji teden v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v Evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin - Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz Evrope suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo. Po navedbah virov v EPP naj bi bil celo eden od organizatorjev srečanja.

Evropski poslanec iz Slovenije je v uvodnem nagovoru, objavljenem na Youtubu, med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.

Skupina EPP je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji proti njemu uvedla že januarja.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lusma00
19. 05. 2026 10.58
Za vprašati se je ali nas ni nič sram da v EU parlament pošiljamo takega neuravnovešenega primata
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
19. 05. 2026 10.55
Tak je od pljunka dalje
Odgovori
+2
2 0
Trembalajek
19. 05. 2026 10.54
Manfred se ga bo kmalu znebil. Jovan ga bo v kratkem postavil za ministra za integracijo in boljše sodelovanje s srpsko diasporo začenši z Zorani, Sašoti, ... Srečevali pa se bodo ob mehki črki.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
19. 05. 2026 10.48
Pri nas bi morala biti ena desna stranka kot je EPP, tako imamo pa desnico ugrabljeno s strani SDDa, kar je Grims dokazal, kam pes taco moli. Seveda Janša je v 30. letih zdemoliral desnico, jo preusmeril v postkomunistično vzhodnoevropsko desnico, se pravi iz KPJ prej, potem na desno. Kot Orban in ostali v vzhodni Evropi. Financiranje s strani Netanjahuja in njegove Democratic Alliance, da se še bolj odpre pot izkoriščevalskemu kapitalu, da ta kapital počne, kar v zahodni evropi ne bi smel. Uničuje naravo, izkorišča delavce za male pare ter se promovira na eni nacionalni noti, dramira kako smo non stop ogroženi. Pa da bomo naredili Ljubljan o spet slovensko, kaj če bi v enem Šentjurju naredili mega rap - techno -rock koncert pod naslovom: naredimo vasi spet normalne? Hahahahaha
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
19. 05. 2026 10.54
Lahko bi bilo slabše in bi najel Thompsona🥴🤪
Odgovori
0 0
rdeči2020
19. 05. 2026 10.47
za slovensko vlado bo dober, če ga gor nočejo...Branko, ti sam pridi, najmanj minister za evro zadeve boš...vsemogočni te potrebuje...
Odgovori
+2
2 0
Rde?a pesa in hren
19. 05. 2026 10.45
Ja, ampak tud znotraj SDS obstaja neka hierarhija in g Žanu Mahniću nihče ne seže do gležnja.
Odgovori
+3
3 0
NežaB
19. 05. 2026 10.59
pa tudi znotraj drugih strank - imej enake vatle za vse.. pri levakih se predvsem zenske zelo “gajstne” - jim ne laskam, da ne bo pomote.. in vsi ti, ki zalijo druge ne glede na to kam pašejo nimajo v hramu demokracije kaj delat..
Odgovori
0 0
NežaB
19. 05. 2026 10.41
vse radikalce - leve in desne odstranit iz mest, kjer nas zastopajo.
Odgovori
+3
3 0
zdravkob
19. 05. 2026 10.38
kaj v EP ne velja, da so poslanci svobodni!?
Odgovori
+2
5 3
deratizacija
19. 05. 2026 10.37
Težava ni v njem, težava je v volivcih!
Odgovori
+2
4 2
biggbrader
19. 05. 2026 10.36
Zamenjajmo ga z Žavbijem...🤣🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
Bolfenk2
19. 05. 2026 10.36
Janšisti bi morali zapustiti EPP in se pridružiti pravim desnim strankam v EU parlamentu. Samo prava desnica je prihodnost Evrope, vse ostale skupine vodijo v propad.
Odgovori
-5
2 7
rogla
19. 05. 2026 10.29
Odvraten tip!
Odgovori
+3
8 5
St. Gallen
19. 05. 2026 10.28
Torej je v skladu dobrobiti drzavljanov
Odgovori
-2
2 4
ulebule
19. 05. 2026 10.25
saj Branko se nikoli ni znal obnašat 😆
Odgovori
+8
13 5
Bolfenk2
19. 05. 2026 10.23
Grims ima prav. Je pa to še en dokaz, da so EPP izdajalci Evrope
Odgovori
-5
6 11
Lion91
19. 05. 2026 10.35
Podpredsednica EPP-ja Romana Tomc mu bo dala ukor pred izključitvijo.
Odgovori
+4
5 1
wsharky
19. 05. 2026 10.20
Branko ima edini pirhe, da pove resnico tem eu parlamentarcem
Odgovori
-3
7 10
Janševe drobtinice
19. 05. 2026 10.19
Ćisti balkanizem, to EU videlo ni...
Odgovori
+5
7 2
Roadkill
19. 05. 2026 10.18
spoštovanje vladavine prava resno to govori tip ki še slovenskih sodišč ne spoštuje
Odgovori
+10
13 3
alien number 9
19. 05. 2026 10.15
a ni to frend od kalimerota......haha isti troti vsi.....in te bojo vodil Slo
Odgovori
+12
15 3
