Weber: Grimsovo ravnanje ni v skladu s smernicami EPP

Podrobnosti Weber ni želel pojasniti, češ da gre za notranje zadeve skupine, je pa povedal, da je o Grimsovem vedenju v ponedeljek razpravljalo predsedstvo skupine. Spletni portal Euractiv je v ponedeljek poročal, da v EPP razmišljajo o sankcijah proti poslancu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine.
Weber je na novinarski konferenci ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta še poudaril, da Grims ne spoštuje osnovnih načel skupine, ki so proevropska usmerjenost, podpora Ukrajini in spoštovanje vladavine prava.
Dejal je tudi, da zaradi tega skupina EPP ne podpira srečanja, ki se ga je udeležil Grims in da gre za njegovo individualno ravnanje.
STA je za odziv na napovedane sankcije v ponedeljek prosila tudi pisarno poslanca Grimsa, na odgovor še čaka.
Grims se je prejšnji teden v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v Evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin - Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz Evrope suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo. Po navedbah virov v EPP naj bi bil celo eden od organizatorjev srečanja.
Evropski poslanec iz Slovenije je v uvodnem nagovoru, objavljenem na Youtubu, med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.
Skupina EPP je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji proti njemu uvedla že januarja.
