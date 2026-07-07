Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tomc Grimsa pozvala, naj v primeru izključitve odstopi

Strasbourg, 07. 07. 2026 14.16 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
STA M.S.
V štabu SDS

Na ponedeljkovem burnem sestanku izvršilnega odbora SDS je vodja delegacije stranke v Evropski ljudski stranki Romana Tomc Branka Grimsa pozvala, naj odstopi kot evropski poslanec, če ga bodo izključili iz politične skupine EPP.

Evropska poslanka Romana Tomc je novinarki 24UR Žani Vertačnik potrdila, da je Branku Grimsu predlagala odstop v primeru potrjene izključitve na jutrišnjem sestanku skupine EPP.

Več podrobnosti nocoj v oddaji 24UR!

Vodja skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber medtem pred sestankom ni želel komentirati primera Grimsa. Kot je dejal na novinarsko vprašanje, gre za "notranjo zadevo" EPP.

Glede morebitnih posledic v primeru izključitve Grimsa za prihodnje odnose med EPP in SDS pa je Weber dejal, da so veseli, da je stranka del skupine EPP. "Ponosno lahko rečem, da smo veseli, da jih imamo v družini EPP," je povedal na novinarski konferenci v Strasbourgu.

Po njegovih besedah vodja delegacije SDS Romana Tomc, ki je tudi ena od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu, "opravlja odlično delo", pri čemer je Weber izpostavil njen "zelo močan prispevek iz Slovenije".

Obenem je pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade. "Potrebujemo njegove izkušnje. Je dolgoletni, izkušen politik v tem času izjemno zahtevnih sprememb," je dodal predsednik največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

Branko Grims
Branko Grims
FOTO: Bobo

Potem ko je prejšnji teden predsedstvo EPP, ki ji pripada tudi SDS, uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, bo o tem v sredo glasovala še celotna 185-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

epp branko grims sds Manfred Weber

Stevanović je, ko je bil policist, osebi grozil, da jo bo uničil, ustrelil ...

DZ bo o odreditvi opozicijskih preiskovalnih komisij odločal v petek

24ur.com Predniku prenehal poslanski mandat, namesto njega v parlament Janja Rednjak
24ur.com Enzo Smrekar zapušča predsedniški položaj na SZS
24ur.com Kos ponudbo zavrnila, Grošelj soglasje h kandidaturi za evroposlanca umaknil
24ur.com LDS predlaga Ropa za mandatarja
24ur.com Nizozemski premier naznanil odstop, sledijo predčasne volitve
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Toxic baguette
07. 07. 2026 16.34
Ma koga sploh zanima ta klovn?
Odgovori
0 0
blackwizard
07. 07. 2026 16.24
Grims ustanovi eno pravo desno stranko po vzoru afd. Tale epp deluje preveč zavoženo levičarsko
Odgovori
-4
2 6
JApajaDAja
07. 07. 2026 16.24
on je "desni mihec"....ampak mihca se tolerira, ker je zelo "naš" marksist....
Odgovori
+3
3 0
Anejcc
07. 07. 2026 16.23
Med drugi mu ocitajo delovno etiko. Ja kdaj je pa on kaj delal? In etika? Ta je vseprisotna v slovenski politiki 👍
Odgovori
+4
5 1
rahlo_nepristranski
07. 07. 2026 16.19
Čakam kdaj bodo vsi iz levice izstopili iz parlamenta zaradi vsega masla in kraj in kriminala in masla, ki ga imajo na glavi
Odgovori
-5
4 9
Pupa73
07. 07. 2026 16.25
Pa desni tud
Odgovori
+4
4 0
WAUKA
07. 07. 2026 16.26
A bi prosim rahlo našteli del tega kriminala .
Odgovori
+2
2 0
yolli
07. 07. 2026 16.17
Briga njega.....mandata mu ne more vzeti nobeden....ko pa bo konec bo izpolnjeval pogoje za penzijo.....tako da se bo umaknil penzija pa bo za 1400€ višja kot bi bila brez mandata EU poslanca.....
Odgovori
+1
1 0
JB2024
07. 07. 2026 16.24
seveda, pridružil se bo skrajno desnim strankam v EP, kamor tudi sodi.
Odgovori
0 0
biggie33
07. 07. 2026 16.16
Naš Domobranko ga včasih ornk pihne mimo, ampak v zvezi z EPP ima prav.. od 2004 je v EU na oblasti EPP, Baroso, Juncker, UVDL, pa vidimo kam smo prišli.. Vzpon AfD, ki ima že 29% podporo, je lep primer kaj si želijo državljani EU in kaj jih moti.. podoben trend se dogaja tudi v Angliji in Franciji, kjer ima Nacionalni zbor (Le Pen) že 34% podporo.. Pojdite pogledat London, Pariz, Bruselj, Berlin itd., pa boste razumel.. da ne razlagam posledic, ki jih bo imel prostotrgovinski sporazum EU z Indijo, ki omogoča invazijo delovne sile.. uvažanje delovne sile iz držav tretjega sveta za dosego gospodarske rasti ni resničen napredek!!
Odgovori
+3
5 2
Pupa73
07. 07. 2026 16.29
saj se ve komu koristi poceni delovna sila,ampak ta je samo na začetku poceni,ko pridejo družinski člani na socialo rata pa hudičevo draga.Ampak podjetja imajo še vedno poceni silo,vse ostalo plačamo pa vsi ostali.
Odgovori
0 0
borjac
07. 07. 2026 16.15
Janševi ZDRAHARJI delajo zdrahe , delajo sovraštvo , lažejo ...... tudi v Evropskem parlamentu , to je resničen prikaz za celo Eu , kaj šele delajo ti Janševi desničarski ekstremisti v Sloveniji.
Odgovori
+3
8 5
royayers
07. 07. 2026 16.09
a tako, Romana. ker po Grimsu pride novi Grims, nic manj radikalen
Odgovori
+1
2 1
Vakalunga
07. 07. 2026 16.06
Ne vem zakaj bi ODSTOPIL saj ga ni izvolila Von Žlajdra in ostali iz roza Kluba..
Odgovori
+0
6 6
B1964
07. 07. 2026 16.04
Čakam kdaj bo Janša odstopil,to bo prosti deloven dan v sloveniji
Odgovori
+7
14 7
B1964
07. 07. 2026 16.02
Ona naj tudi odstopi
Odgovori
+7
12 5
Bbcc123
07. 07. 2026 16.00
Ta Romana Tomc še edina kolikor toliko v SDS. Edina. Nevem kaj dela v stranki SDS.
Odgovori
-5
2 7
Luka40
07. 07. 2026 16.02
Izogiba se levici kolikor se da......
Odgovori
-4
2 6
Vsevedni Joža
07. 07. 2026 16.08
Zbija otroke na prehodu za pešce, potem pa laže o tem v javnosti, dokler jih ne dobi po pratih.
Odgovori
+2
4 2
Vsevedni Joža
07. 07. 2026 16.09
Zbija otroke na prehodu za pešče, potem laže v javnosti, dokler pač gre. Kot njen šefe.
Odgovori
+1
3 2
Luka40
07. 07. 2026 15.58
Še tisto malo levičarjev, ki je ostalo v EU parlamentu kaže zadnje izdihljaje.... Prihaja desnica domoljubov in reda....komunizem usiha vsi to vemo!!!!!
Odgovori
+0
11 11
Japa Jade
07. 07. 2026 16.06
Pa komunizem je JANŠA, si se ti včeraj rodil ali kaj, dej mal poguglaj, vzgojen v komunističnem gnezdu SFRJ, partijska knjižica, zvest do groba.
Odgovori
+3
7 4
nastjamarko
07. 07. 2026 15.54
Ha ha malo morgen bi jaz odstopil in se odpovedal 15.000 eur na mesec
Odgovori
+8
8 0
john gotti
07. 07. 2026 15.53
branko je začel kariero kot petrolov inkasant na pumpah,tam jo bo tudi zaključil…vmes je bil janšev oproda
Odgovori
+4
8 4
Lock Down
07. 07. 2026 15.49
A je v evropskem parlamentu tudi po stopnicah padel?
Odgovori
+3
7 4
muri67a
07. 07. 2026 15.47
Skupaj z Zverom, ki pa se noče odpovedat plači, ampak raje poziva Musarja, da naj se on.
Odgovori
+4
7 3
motomar123
07. 07. 2026 15.46
edini ki po resnici pove o migracijah samo poglejte malo kaj delajo po italiji nemčiji franciji
Odgovori
+0
7 7
Puško v koruzo
07. 07. 2026 15.53
Migracije ljudi so od kar obstaja človek na zemlji. Je to tako težko razumeti? Tega se ne da ustaviti. Zaradi bedhakov ki to želijo ustaviti se sprožijo uničujoče vojne. Na koncu pa se migracije itak nadaljujejo. Dajte ljudje malo bolj sodobno razmišljati in raje najdimo sistem, ki bo zaščitil vse ljudi, one in naše.
Odgovori
+0
5 5
AndyM
07. 07. 2026 15.46
Res je težko razumeti, kako lahko podpira takega avtoritarca, ki na povsem mafijski način vzpostavlja novo oblast in se že povsem jasno kažejo zametki res prave fašistične države!
Odgovori
+2
6 4
bibaleze
Portal
Zmagovalec šova Slovenija ima talent bo drugič očka
Zakaj imajo nekateri starši odpor do igre z otrokom?
Zakaj imajo nekateri starši odpor do igre z otrokom?
Kako obleči novorojenčka pri 30 C?
Kako obleči novorojenčka pri 30 C?
Ko ni na igrišču, je predvsem oče
Ko ni na igrišču, je predvsem oče
zadovoljna
Portal
Resnica o bankrotu, ločitvi in boju z boleznijo, ki jo je priklenila na hišo
Dnevni horoskop: Eno znamenje se ne bo moglo upreti svoji spogledljivi naravi
Dnevni horoskop: Eno znamenje se ne bo moglo upreti svoji spogledljivi naravi
Hlače, ki jih trenutno nosijo vse Ljubljančanke
Hlače, ki jih trenutno nosijo vse Ljubljančanke
Znana Hrvatica pred aretacijo ujeta s srbskim pevcem
Znana Hrvatica pred aretacijo ujeta s srbskim pevcem
vizita
Portal
Presenetljiv odgovor kardiologov: Katero olje je dejansko najboljša izbira za vaše srce?
To živilo mnogi jedo vsako jutro, a črevesju naredi več škode kot koristi, opozarjajo strokovnjaki
To živilo mnogi jedo vsako jutro, a črevesju naredi več škode kot koristi, opozarjajo strokovnjaki
Glivice na nogah: kako se jih učinkovito znebiti in preprečiti, da bi se vrnile
Glivice na nogah: kako se jih učinkovito znebiti in preprečiti, da bi se vrnile
Resnica o dietah: Zakaj univerzalna rešitev za hujšanje ne obstaja
Resnica o dietah: Zakaj univerzalna rešitev za hujšanje ne obstaja
cekin
Portal
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
moskisvet
Portal
Laura iz Sanjskega moškega končala v priporu: napadla policiste
Zakaj je fant tipa Travis Kelce postal novi ženski ideal – in zakaj je to lahko tudi problem?
Zakaj je fant tipa Travis Kelce postal novi ženski ideal – in zakaj je to lahko tudi problem?
Pri komaj 37 letih umrla pevka, ki jo je poznal ves svet
Pri komaj 37 letih umrla pevka, ki jo je poznal ves svet
'Star sem 31 let in diagnosticirali so mi raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral
'Star sem 31 let in diagnosticirali so mi raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral
dominvrt
Portal
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Razumevanje osnov drenaže okoli vaše hiše
Razumevanje osnov drenaže okoli vaše hiše
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
okusno
Portal
Osvežilna sladica brez peke, pripravljena v nekaj minutah
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
voyo
Portal
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
Zlo med nami: Ted Bundy
Zlo med nami: Ted Bundy
2017
2017
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763