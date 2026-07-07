Tomc Grimsa pozvala, naj v primeru izključitve odstopi

Evropska poslanka Romana Tomc je novinarki 24UR Žani Vertačnik potrdila, da je Branku Grimsu predlagala odstop v primeru potrjene izključitve na jutrišnjem sestanku skupine EPP.

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Vodja skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber medtem pred sestankom ni želel komentirati primera Grimsa. Kot je dejal na novinarsko vprašanje, gre za "notranjo zadevo" EPP.

Glede morebitnih posledic v primeru izključitve Grimsa za prihodnje odnose med EPP in SDS pa je Weber dejal, da so veseli, da je stranka del skupine EPP. "Ponosno lahko rečem, da smo veseli, da jih imamo v družini EPP," je povedal na novinarski konferenci v Strasbourgu.

Po njegovih besedah vodja delegacije SDS Romana Tomc, ki je tudi ena od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu, "opravlja odlično delo", pri čemer je Weber izpostavil njen "zelo močan prispevek iz Slovenije".

Obenem je pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade. "Potrebujemo njegove izkušnje. Je dolgoletni, izkušen politik v tem času izjemno zahtevnih sprememb," je dodal predsednik največje politične skupine v Evropskem parlamentu.