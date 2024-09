Weekend.17 nam je komaj let

OGLAS

Weekend.17 se tudi letos vrača z najvidnejšimi predavatelji in aktualnimi temami. Weekend.17 bo največji Weekend doslej, saj se bodo od 19. do 22. septembra na znanem naslovu v Rovinju zbrala največja imena iz sveta medijev, komunikacij in biznisa, ki bodo poletje pospremili v jesen, se kaj naučili, mrežili in se zabavali.

icon-expand

"Letošnji Weekend praznuje leto pred polnoletnostjo in lahko zagotovimo, da bo to najbolj pomenljiv Weekend doslej. Formula uspeha festivala ostaja enaka – kombinacija izobraževanja, zabave do jutra, novih poznanstev in novih priložnosti. To bo tudi največji Weekend, s kar tremi festivali v enem; Weekend Media Festival, HR.Weekend in AI.Weekend, ki letos poteka prvič. Paneli bodo navdihujoči, delno provokativni, vsi pa izobraževalni. Vsak bo našel nekaj zase. Pravočasno si rezervirajte svoje mesto, saj se bo o Weekendu.17 še dolgo govorilo", je poudaril TomoRicov, direktor Weekend Media Festivala. Weekend ne potrebuje dodatnih predstavitev. Uveljavljeni festival skozi leta premika meje, odpira prostore za dialoge, sklepanje novih poslov in vrhunsko zabavo. Festival je iz leta v leto rasel. Tudi zaradi Adrisa kot gostitelja in generalnega pokrovitelja pa Rovinj zadnji vikend poletja postane drugi dom za vse strokovnjake iz sveta medijev, komunikacij, marketinga in gospodarstva.

icon-expand

Letos na Weekend.17 prihaja Bob Garfield, legendarni ameriški novinar in vodilni medijski strokovnjak, kolumnist Washington Posta, The Guardiana in dolgoletni analitik ABC News. Na panelu Dead Man Walking bo spregovoril o propadu poslovnega modela množičnega medijskega oglaševanja, ki ga Garfield imenuje digitalna revolucija, ki ima vse značilnosti industrijske revolucije, ki je uničila ročno delo in obrtniške poklice. "Skratka, konec je. Celotno občinstvo v Rovinju je podivjalo. Za vedno. To ni začetek konca. To je sredina konca. Čez 15 let: ugasnejo luči", je Garfield optimistično napovedal svoje predavanje. V goste prihaja tudi Micael Dahlen, profesor sreče, da prav ste prebrali – sreče. Dahlen bo ponudil nove poglede na življenje in delo ter razložil, kako uskladiti življenje in delo. Dahlenova akademska kariera obsega potrošniško vedenje, človeško srečo, trženje in ustvarjalnost, napisal pa je številne knjige o tako raznolikih temah, kot so trženje, sreča, serijski morilci, seks, številke, ki nas poganjajo, dolgoročno dobro počutje in družbeni mediji. Če povzamem vse skupaj, njegovega predavanja ne smete zamuditi.

Andrija Jarak FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Predstavljamo tudi True crime na balkanski način. Na naše dvorišče prihaja Andrija Jarak, no, mi smo ga povabili k moderiranju panela o kriminalu na Balkanu. Poleg njega bodo sodelovali še Filip Švarm, vidni dolgoletni urednik tednika Vreme in avtor številnih televizijskih serij, Vladimir Faber, nekdanji glavni direktor policije, in Dario Todorović, scenarist in režiser serije Dosje Jarak. Panelisti bodo osvetlili ključne izzive, s katerimi se soočajo raziskovalci in pravosodni organi v boju proti organiziranemu kriminalu, ter ponudili globlji vpogled v procese, ki stojijo za preiskovanjem in dokumentiranjem kaznivih dejanj v regiji. Lanskoletni in prvi HR.Weekend, ki je potekal na isti lokaciji ob istem času, je razveselil vse strokovnjake s področja človeških virov, delodajalce in predstavnike podjetij. Organizatorji pa tudi letos izbirajo vrhunske strokovnjake in predavatelje, ki bodo razpravljali o razvoju in uporabi inovativnih strategij pri upravljanju s človeškimi potenciali. Eden od njih je Marc Schulz, klinični psiholog s Harvarda. Schultz je soavtor knjige Dobro življenje, ki temelji na najdaljši longitudinalni študiji sreče na svetu – traja pa že osem desetletij. Znanstveni vpogled dr. Schulza bo kadrovskim strokovnjakom pomagal pridobiti globlje razumevanje, kako podpirati odnose med zaposlenimi, spodbujati pozitivno delovno kulturo in pridobiti vpogled v to, kako se posamezniki razvijajo skozi celotno življenjsko dobo, zlasti v kontekstu delovnega mesta.