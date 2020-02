Weiss trdi, da je z otroške kardiologije odšel zaradi slabih odnosov

Slabi medosebni odnosi v ekipi kirurgov, kardiologov in intenzivistov so bili po njegovih besedah razlog, da je ob izteku leta 2017 zapustil program otroške kardiologije. Dejal je, da je prihajalo tako do strokovnih kot osebnih nesoglasij, program pa se je znašel tudi pod močnim medijskim pritiskom. Zanikal je, da bi bil razlog tudi v političnem pritisku.

Pojasnil je, da je na slabe odnose opozoril tudi tedanjega vodjo otroško kardiokirurgije Tomislava Klokočovnika, a se ni nič spremenilo. Poudaril je, da je bilo zaradi takšnih razmer dodobra načeto tudi zaupanje med člani ekipe. Dodal je, da pa sam ni bil v neposrednem konfliktu s komerkoli. Skušal se je osredotočiti na delo in bolnike, kar pa je bilo vse težje.

Kot razlog za svojo vrnitev na ljubljansko otroško kardiologijo je Weiss navedel to, da so do konca leta 2018 program zapustili številni intenzivisti in kardiologi ter se je oblikovalo"novo, mlajše jedro", ki se je dela lotilo z zanosom in se mu je želel pridružiti.

Sicer želi preiskovalna komisija ugotoviti, kdo je politično odgovoren za težave otroške kardiologije v ljubljanskem UKC, pri tem pa jo zanima obdobje 2007-2018. Najprej se je lotila otroške kardiologije, po sprejetju vmesnega poročila bo vzela pod drobnogled še nabavo medicinske opreme.