WeWork gre septembra na borzo! Kaj morate vedeti o tem velikanu z letnim prihodkom 1,7 milijarde dolarjev?

Drugi trdijo, da bi dostop do finančnega trga z začetno javno ponudbo (IPO) povečal njegovo preglednost in izvršno odgovornost, kar bi ga prisililo tudi k zmanjšanju stroškov. Podjetje se je odločilo za premik in avgusta je objavilo, da bo sprožilo prvo javno ponudbo.

Po drugi strani nekateri analitiki menijo, da je preveč izvršilne moči skoncentrirano v rokah ustanovitelja podjetja Adama Newmana in da so stroški podjetja previsoki.

Podjetje je lani ustvarilo ogromnih 1,7 milijarde USD prihodkov. Njene stranke so podjetja in posamezniki, ki oddajajo v najem pisarniške prostore. Podjetje je v primerjavi z letom 2017 podvojilo prihodke, analitiki pa napovedujejo, da se bo podobna rast nadaljevala tudi letos. Japonska banka Softbank je julija 2017 v WeWork vložila 500 milijonov dolarjev, nato pa se je podjetje tudi predstavilo na velikem kitajskem trgu. Leta 2019 je WeWork dejal, da je od Sotftbank prejel še dve milijardi dolarjev naložb.

V zadnjih 5 letih je skupni sektor pisarniškega prostora hitro narastel. Zlasti nova in obstoječa podjetja poskušajo znižati stroške najema pisarniških prostorov, da bi ohranili več kapitala za poslovne naložbe. WeWork je vodilno podjetje na tem področju, ki se je pojavilo ob pravem času in je spodbudilo veliko povpraševanja.

Sedež podjetja WeWork je v New Yorku in deluje kot lastnik nepremičnin. Ponuja skupne pisarniške prostore, ki vključujejo dostop do interneta, telefonske linije in poštne storitve. Vrednost podjetja naj bi znašala približno 47 milijard dolarjev, kar je običajno značilno za podjetja v tehnološkem sektorju.

Kaj je IPO?

Ko se podjetje odloči ponuditi delnice za javno trgovanje na borzah, objavi prvo javno ponudbo, kjer proda vnaprej dogovorjeno število delnic. IPO WeWork bo potekal septembra, vendar še ni določen točen datum. Po letu Uber-ja bo to drugi največji IPO v letu 2019. Ta dogodek bo pritegnil veliko pozornosti vlagateljev, ki se veselijo možnosti trgovanja z delnicami tega podjetja.

Brezplačni vodič”Kako trgovati s cenami delnic” prevzemite tukaj.

Vir: Bloomberg, Financial Times, Fortune

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD-ji so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 76 % maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Morate razmisliti, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite veliko tveganje zaradi izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, a ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse stranke in zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. To ne predstavlja ne ponudbe ne povpraševanja ne transakcije glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejeme nobene odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev niti za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Nobenega zagotovila ni glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Zato vsaka oseba, ki ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.