WFC spektakel v Hali Tivoli

Na novinarski konferenci so pred mikrofone stopili trije borci, ki bodo aprila v Hali Tivoli zastopali slovenske barve: Samo Petje, Miha Frlic in Marko Drmonjič. Ob njih pa sta se slovenski javnosti predstavila tudi odlična Pavel Dailidko (Litva) in Erko Jun (Belgija/Bosna in Hercegovina).

Samozavesti ne manjka Mihi Frlicu. Jeseni je opozoril nase, saj je postal amaterski evropski podprvak, zdaj pa ga čaka prestop med profesionalce.

Komaj čakam, da se pomerim z najboljšimi. Razen dolžine borb preveliki razlik ni, zaupam vase in z optimizmom zrem v prihodnost, je povedal 23-letni Frlic.

Aprilski WFC bo krstni za Sama Petjeta saj je bil doslej doma v kikboksu in tam tudi zelo uspešno nastopal.

Pred novinarje je stopil tudi Litvanec Pavel Dailidko. 31-letni borec se bo v kletki Tivolija boril še z enim Slovencem in sicer Luko Podkrajškom.

Luke ne poznam, do boja z njim je še nekaj tednov, dovolj, da se nanj ustrezno pripravim, je povedal 194 cm visoki Dailidko, ki nosi vzdevek The Experiment. Sem mešane krvi, malo Litvanca, Poljaka, Belorusa, veliko me je skupaj, pravi eksperiment, je nekoč dejal moj trener. In pri tem nadimku je ostalo, pojasnjuje borec, ki med profesionalci še ne pozna poraza.

Organizatorji napovedujejo močno mednarodno zasedbo s kar dvajsetimi borci. Ena glavnih borb bo gotovo med Slovencem Markom Drmonjičem in Erkom Junom, Bošnjakom živečim v Belgiji.

Drmonjič, za katerega bo to zadnja borba v karieri, je vesel, da se bo poslovil proti izredno težkemu nasprotniku. To je bila moja želja, nenazadnje je bila taka celotna moja športna pot. Nasprotnika počasi spoznavam, ga spoštujem in komaj čakam na boj, pravi 39-letni Drmonjič, ki se je pred novinarji tudi prvič iz oči v oči srečal z Junom.

Tudi jaz Marka spoštujem. Vem, kaj vse je storil za naš šport v preteklosti in vem, kaj me čaka. A do borbe ne bova preveč prijateljevala, je z nasmeškom dodal Erko Jun, ki je zelo aktiven in uspešen tudi na družabnih omrežjih in med najbolj priljubljenimi MMA borci v Evropi.

Petindvajseti WFC bo potekal v veliki dvorani ljubljanskega Tivolija. Za veliko, hokejsko, dvorano smo se odločili zaradi velikega zanimanja med sponzorji in gledalci. Vstopnice smo v predprodajo spustili danes, je zbranim sporočil predsednik združenja WFC Zlatko Mahič in dodal, da je sodelovanje z bahrajnskim Brave Combat Federation korak naprej za obe organizaciji v vse bolj popularnem športu. Da je to v prvi vrsti šport, je vodilo, ki se ga še posebej držijo pri Brave CF. Njegov predsednik Mohammed Shahib iz Bahrajna je bil vesel vnovičnega obiska v Slovenji.

Tu se počutim kot doma. Sodelovanje z WFC je odlično, MMA je šport in kot takega ga želimo razvijati. Borilne spektakle organiziramo po vsem svetu, bili smo že v 29. državah sveta, se je pohvalil Shahib, ki je na čelu združenja že od ustanovitve Brave CF pred sedmimi leti. Ljubljanski event bo njihov 70. po vrsti, v svetu borilnih veščin pa se pri Brave trenutno ponašajo z največjo rastjo.

Seznam borb obeta najzanimivejši dogodek v zgodovini MMA pri nas. Vstopnice za borilni spektakel, ki bo 23. aprila 2023 v ljubljanskem Tivoliju, so že v prodaji na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Večer, ki ponuja vrhunski šport in zagotovljeno zabavo, se neizbežno približuje.

