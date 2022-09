WHO: Nenalezljive bolezni odgovorne za smrti 41 milijonov ljudi

Nenalezljive bolezni ne povzročajo le največ smrti na svetu, ampak imajo tudi resen vpliv na to, kako ljudje prebolevajo nalezljive bolezni, kar je pokazala tudi pandemija covida-19. Ljudje, ki živijo z eno od nenalezljivih bolezni, kot sta debelost ali sladkorna bolezen, so namreč izpostavljeni večjemu tveganju, da resno zbolijo in umrejo zaradi virusa.

"Vsaki dve sekundi nekdo mlajši od 70 let umre zaradi nenalezljive bolezni," je novinarjem v Ženevi povedala vodja oddelka WHO za nenalezljive bolezni Bente Mikkelsen . Pri tem je opozorila, da se kljub temu nenalezljivim boleznim namenja "minimalni delež domačih in mednarodnih sredstev", kar je po njeni oceni "prava tragedija".

Bolezni srca, rak, sladkorna bolezen in bolezni dihal so trenutno na prvem mestu po številu smrtnih primerov na svetu, piše v poročilu WHO z naslovom Nevidne številke. Te bolezni vsako leto ubijejo 41 milijonov ljudi, od tega 17 milijonov mlajših od 70 let.

V poročilu piše tudi, da se kar 86 odstotkov prezgodnjih smrti zaradi nenalezljivih bolezni zgodi v državah z nizkimi ali nižjimi srednjimi dohodki. Zaradi tega reševanje tega problema po mnenju Mikkelsenove ni le zdravstveno vprašanje, temveč tudi vprašanje pravičnosti, saj veliko ljudi v revnejših državah nima dostopa do potrebne preventive, zdravljenja in oskrbe.

Pri WHO poudarjajo, da je problem nenalezljivih bolezni v veliki meri rešljiv, saj so glavni dejavniki tveganja za te bolezni znani in so pogosto povezani z nezdravim življenjskim slogom ali življenjskimi razmerami, prav tako pa je znano, kako te dejavnike najbolje odpraviti. Glavni vzroki za naraščajoče število nenalezljivih bolezni so namreč uživanje tobaka, nezdrava prehrana, uživanje alkohola, telesna nedejavnost in onesnaženost zraka.

"WHO poziva vse vlade, naj sprejmejo ukrepe, za katere je znano, da so učinkoviti, da bi do leta 2030 preprečili 39 milijonov smrti in omogočili nešteto drugih daljših, bolj zdravih in srečnejših življenj," je še dejala Mikkelsenova.

Po oceni iz poročila bi že razmeroma majhne naložbe v preprečevanje in zdravljenje nenalezljivih bolezni prinesle velike spremembe. Kot navaja WHO, bi dodatnih 18 milijard dolarjev na leto za ta namen v revnejših državah v naslednjih sedmih letih ustvarilo 2,7 bilijona dolarjev neto gospodarske koristi.