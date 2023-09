Wizz Air prvič poletel iz Ljubljane v Skopje

Madžarski nizkocenovnik Wizz Air je v sredo iz Ljubljane prvič poletel v Skopje. Nova letalska linija bo potnikom dvakrat tedensko na voljo vse leto, in sicer ob sredah in nedeljah. Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel je ob tem dejala, da jih veseli, da so ponudbi dodali novo povezavo nizkocenovnika.

"Veseli nas, da je v ponudbi letov ljubljanskega letališča nova povezava nizkostroškovnika, že peta po vrsti. Skopje je po štirih letih spet v naši mreži in prepričani smo, da bo cenovno privlačna ponudba letov Wizz Aira številne potnike pritegnila k odkrivanju te očarljive destinacije," je, kot so na letališču zapisali v današnjem sporočilu za javnost, ob vzpostavitvi nove povezave dejala Babett Stapel. Nove linije so veseli tudi pri Wizz Airu. "Veseli nas, da smo v našo mrežo dodali še drugo letalsko povezavo v Slovenijo. Ponosni smo, da smo vodilni letalski prevoznik v srednji in vzhodni Evropi s široko mrežo, ki obsega skoraj 200 destinacij v več kot 50 državah," je povedala vodja korporativnega komuniciranja pri skupini Wizz Air Tamara Nikiforova. Madžarski letalski prevoznik bo lete v Skopje opravljal z 230-sedežnim letalom Airbus A321. icon-expand Letalo družbe Wizz Air FOTO: Shutterstock Wizz Air z Brnika leti tudi na londonsko letališče Luton. Z nizkocenovniki je iz Ljubljane mogoče leteti še v Amsterdam s Transavio, v Pariz s Transavio France in v London na letališče Gatwick z Easyjetom. Pred dvema tednoma je bila vzpostavljena tudi redna letalska linija med Ljubljano in Luksemburgom, ki jo ponuja letalski prevoznik Luxair. V poletnem voznem redu bo potnikom na voljo 23 rednih letalskih povezav z 19 prevozniki. Sredi septembra je sicer z Brnika poletel 900.000. potnik, do konca leta pa na letališču pričakujejo skupno več kot 1,2 milijona potnikov.