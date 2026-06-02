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Slovenija

Wizz Air vzpostavil redno linijo med Ljubljano in Podgorico

Ljubljana, 02. 06. 2026 20.21 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Vzpostavitev nove povezave Ljubljana - Podgorica

Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba, ki Brnik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala štirikrat tedensko – ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah, so sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Nova povezava dodatno krepi dostopnost regije Zahodnega Balkana ter odpira nove priložnosti za turizem in poslovna potovanja, so zapisali. Vozovnice so po njihovih navedbah že na voljo na spletni strani prevoznika, cene enosmernih se začnejo pri 14,99 evra.

"Z veseljem uvajamo novo letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico, s katero dodatno širimo svojo mrežo destinacij in našim potnikom ponujamo še več možnosti za potovanja," so v sporočilu navedli koordinatorja mreže letalskih povezav pri družbi Wizz Air Andrasa Szaba.

Vzpostavitev nove povezave Ljubljana - Podgorica
Vzpostavitev nove povezave Ljubljana - Podgorica
FOTO: Bobo

Szabo je izrazil prepričanje, da se bo Podgorica izkazala za privlačno destinacijo, saj bo potnikom omogočila enostaven dostop do črnogorske obale, narave in kulturnih doživetij.

Poslovodni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl je povedal, da ljubljansko letališče kljub negotovosti na letalskem trgu še naprej beleži stabilno rast potniškega prometa in razvoja letalskih povezav.

Jürgen Deischl
Jürgen Deischl
FOTO: Bobo

"Uvedba nove linije družbe Wizz Air v Podgorico dodatno krepi našo mrežo in odraža nadaljnje zaupanje letalskih prevoznikov v Ljubljano kot destinacijo. Še posebej nas veseli okrepitev sodelovanja z družbo Wizz Air, saj to prispeva k boljši povezljivosti za potnike ter podpira tako turistično kot poslovno povpraševanje v regiji," je dejal.

Dodal je, da ob obetavnem poletnem voznem redu ostajajo osredotočeni na nadaljnji razvoj mreže linij in izboljšanje potovalnih možnosti za potnike.

Vzpostavitev nove povezave Ljubljana - Podgorica
Vzpostavitev nove povezave Ljubljana - Podgorica
FOTO: Bobo

Po navedbah upravljavca Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana vstopa v eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih. V prihodnjih mesecih bo 24 letalskih prevoznikov ponujalo 30 neposrednih povezav.

Wizz Air Ljubljana Podgorica Fraport Slovenija letalske povezave

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