Wizz Air s koncem oktobra ne bo več letel v Ljubljano, ostane samo še Adria

Nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air bo v prihajajoči zimski sezoni, ki se bo začela 27. oktobra, ukinil tri letalske povezave, med drugim med Brusljem (letališčem Charleroi) in Ljubljano. Poleg tega bo ukinil povezavo med Tuzlo in Dunajem ter Beogradom in Lyonom. Pričakovano je, da bodo te linije spet vzpostavili konec marca prihodnje leto, a na njihovi spletni strani kart ni mogoče kupiti.

V Bruselj vsaj do marca samo še z Adrio ...

Zadnji let med Brusljem in Ljubljano bo tako 26. oktobra. Prodaja vozovnic za poznejši datum je že onemogočena. Wizz Air bo pozimi tako iz Ljubljane letel samo še na londonsko letališče Luton. Letalo Airbus A320 s 180 sedeži bodo zamenjali z A321, ki ima 230 sedežev. Povezavo med Ljubljano in belgijsko prestolnico je Wizz Air vzpostavil oktobra 2012, lansko zimo pa je bilo mogoče na tej relaciji leteti dvakrat na teden. V Bruselj bo tako pozimi mogoče priti samo z Adrio Airways.

Wizz Air bo v zimski sezoni ukinil tudi letalsko povezavo med Tuzlo in Dunajem, ki jo je vzpostavil lani. Po informacijah generalnega direktorja letališča v Tuzli, Rifeta Karasalihovića, so jim v podjetju Wizz Air potrdili, da bodo linijo spet vzpostavili poleti leta 2020. Čez zimo bo nizkocenovni letalski prevoznik ukinil tudi pred kratkim vzpostavljeno povezavo med Beogradom in Lyonom, saj vozovnic ni mogoče kupiti po 26. oktobru.