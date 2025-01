Wolt Slovenija po nedavni stavki na srečanju z dostavljavci

"S svojimi dostavnimi partnerji skrbno gradimo in vzdržujemo odnos, ki nam je izjemno pomemben. Trudimo se, da z njimi ves čas neposredno komuniciramo ter da vedno prisluhnemo njihovim predlogom. Ravno zato smo v sredo, 22. januarja, z nekaterimi dostavnimi partnerji iz Maribora organizirali srečanje, da bi se konstruktivno lotili tekočih zadev," so v Woltu Slovenija.

Kot so dodali, bodo poskusili najti rešitev, predvsem na področju sezonske dostave, saj skozi leto število dostav niha in jih je v določenih obdobjih, kot so recimo prazniki, bistveno več kot na začetku leta. "Vse to pa seveda posledično vpliva na zaslužke in zasedenost dostavnih partnerjev. Zanimanje za delo dostavnih partnerjev je sicer ves čas veliko, predvsem zaradi možnosti fleksibilnega dela in urnih zaslužkov, vendar smo ukrepali tudi na področju proaktivnega iskanja novih dostavnih partnerjev v Mariboru," so dodali.

Oglaševani povprečni urni zaslužki po njihovih navedbah znašajo od 10 do 12 evrov. "Veseli nas, da so lani povprečni urni zaslužki v Sloveniji presegli oglaševane zneske. Zlasti v Ljubljani so bili celo v vsakem četrtletju nad oglaševanim razponom. Vsako leto preverjamo tudi, kako so dostavni partnerji zadovoljni z delom, pri čemer nam pomagajo tudi neodvisni zunanji partnerji. Rezultati neodvisne raziskave podjetja Copenhagen Economics so namreč pokazali, da je 86 odstotkov dostavnih partnerjev v Sloveniji zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z delom," še pravijo v Woltu Slovenija.