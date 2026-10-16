Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Woltovi dostavljavci stavkajo

Ljubljana, 16. 10. 2026 06.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Protest dostavljavcev Wolt

Dostavljavci Wolta danes stavkajo. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se zanjo odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Stavko bodo zaznamovali tudi z zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Spomnili se bodo tudi 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.

V sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali dostavljalci in dostavljalke Wolta, so napovedali, da bo stavka celodnevna, ob 10. uri pa jo bodo zaznamovali tudi z zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Koliko dostavljavcev bo sodelovalo v stavki, ni znano.

Kot so zapisali, so se za stavko odločili zaradi razmer, ki so glede na njihove izkušnje postale nevzdržne. Plačila za posamezne dostave so vse nižja, obenem pa je na terenu preveč dostavljalcev glede na količino razpoložljivega dela. Težave imajo tudi pri pridobivanju podpore med delom, so poudarili.

Imajo štiri zahteve: minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti, začasno ustavitev vključevanja novih dostavljalcev, učinkovito osebno podporo med delom na terenu ter jasen in pregleden obračun plačil.

Od upravljalca platforme Wolt pa pričakujejo, da se bo po stavki sestal s predstavniki dostavljalcev in se do teh zahtev opredelil.

Ob stavki se bodo spomnili tudi 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora. Med dostavo hrane je z motorjem trčil v avtomobil, nato pa ga je odbilo še v drugega. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Že v soboto popoldne so se mu mariborski dostavljalci poklonili z minuto molka in opozorili na svoje širše težave.

Pri Woltu so v odzivu poudarili, da o načrtovanem protestu niso bili obveščeni. Kot zagotavljajo, pomisleke dostavljavcev jemljejo resno in so vedno pripravljeni na dialog z njimi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
wolt stavka dostavljavci

DZ bo odločal o datumu novega referenduma

24ur.com Stavka modrih dostavljavcev: Kaj na zahteve odgovarja Wolt?
24ur.com Na predvečer praznika dela po Sloveniji zakurili kresove
24ur.com Pozivi Jankoviću, naj se opraviči protestnikom in prebivalcem Ljubljane
24ur.com Gostinci in turistični delavci v oster boj za višje plače, možna tudi stavka
24ur.com Po Sloveniji zagoreli kresovi, simboli delavcev
24ur.com Slovenija zažarela v barvah ognja in EU, ulice po svetu zavzeli protestniki
24ur.com Bodo Romi protestirali v Ljubljani?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
zadovoljna
Portal
Ne skriva več sreče v ljubezni: svojega partnerja pokazala na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, dvojčki morajo biti previdni
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, dvojčki morajo biti previdni
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost
V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
To naravno živilo iz panja jeseni znova vzbuja veliko zanimanja
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Nova spoznanja o uravnavanju sladkorja kažejo na vlogo rdečih krvnih celic
Nova spoznanja o uravnavanju sladkorja kažejo na vlogo rdečih krvnih celic
cekin
Portal
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
moskisvet
Portal
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Tresenje noge: Je to navada, stres ali zdravstvena težava?
Tresenje noge: Je to navada, stres ali zdravstvena težava?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
dominvrt
Portal
Kako odstraniti saje s sten? Pri čiščenju ne naredite te napake
Pravilno obrezovanje fuksij: Vodnik za uspešno prezimovanje
Pravilno obrezovanje fuksij: Vodnik za uspešno prezimovanje
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
okusno
Portal
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
voyo
Portal
Enkratni Mare
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009