Woltovi dostavljavci stavkajo

V sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali dostavljalci in dostavljalke Wolta, so napovedali, da bo stavka celodnevna, ob 10. uri pa jo bodo zaznamovali tudi z zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Koliko dostavljavcev bo sodelovalo v stavki, ni znano.

Kot so zapisali, so se za stavko odločili zaradi razmer, ki so glede na njihove izkušnje postale nevzdržne. Plačila za posamezne dostave so vse nižja, obenem pa je na terenu preveč dostavljalcev glede na količino razpoložljivega dela. Težave imajo tudi pri pridobivanju podpore med delom, so poudarili.

Imajo štiri zahteve: minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti, začasno ustavitev vključevanja novih dostavljalcev, učinkovito osebno podporo med delom na terenu ter jasen in pregleden obračun plačil.

Od upravljalca platforme Wolt pa pričakujejo, da se bo po stavki sestal s predstavniki dostavljalcev in se do teh zahtev opredelil.

Ob stavki se bodo spomnili tudi 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora. Med dostavo hrane je z motorjem trčil v avtomobil, nato pa ga je odbilo še v drugega. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Že v soboto popoldne so se mu mariborski dostavljalci poklonili z minuto molka in opozorili na svoje širše težave.

Pri Woltu so v odzivu poudarili, da o načrtovanem protestu niso bili obveščeni. Kot zagotavljajo, pomisleke dostavljavcev jemljejo resno in so vedno pripravljeni na dialog z njimi.