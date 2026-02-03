Women's Night se je po večletnem premoru zmagoslavno vrnil v BAUHAUS Rudnik

Med 20. in 23. uro se je trgovina prelevila v živahno stičišče znanja, ustvarjalnosti in druženja. Udeleženke, ki so prišle same ali v družbi prijateljic, sester ali mam, so se razporedile v manjše skupine glede na izbrano delavnico ter se pod vodstvom izkušenih strokovnjakov samozavestno lotile novih izzivov.

V ospredju večera so bile praktične veščine za dom, predstavljene na jasen, razumljiv in dostopen način. Delavnice so pokrivale ključna področja domačih opravil od osnov vodovodnih, slikopleskarskih in elektro posegov do polaganja ploščic ter zasaditve zelišč v visokih gredah. Vsebine so nastajale v sodelovanju s priznanimi dobavitelji, kot so Murexin, JUB in TEM Čatež, kar je udeleženkam omogočilo stik s preverjenimi rešitvami in strokovnimi nasveti iz prve roke.

Posebno vrednost dogodku je dodalo dejstvo, da udeleženke niso zgolj opazovale, temveč so znanje tudi preizkusile v praksi, ob tem pa prejele še praktična darilca ter diplome.

Med krajšim odmorom je bilo poskrbljeno za pijačo in prigrizke, dogajanje pa je popestrila tudi kratka nagradna aktivacija podjetja Kärcher, ki je na zabaven način predstavilo učinkovite rešitve za čiščenje.