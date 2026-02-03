Women's Night se je po večletnem premoru zmagoslavno vrnil v BAUHAUS Rudnik

Med 20. in 23. uro se je trgovina prelevila v živahno stičišče znanja, ustvarjalnosti in druženja. Udeleženke, ki so prišle same ali v družbi prijateljic, sester ali mam, so se razporedile v manjše skupine glede na izbrano delavnico ter se pod vodstvom izkušenih strokovnjakov samozavestno lotile novih izzivov.
V ospredju večera so bile praktične veščine za dom, predstavljene na jasen, razumljiv in dostopen način. Delavnice so pokrivale ključna področja domačih opravil od osnov vodovodnih, slikopleskarskih in elektro posegov do polaganja ploščic ter zasaditve zelišč v visokih gredah. Vsebine so nastajale v sodelovanju s priznanimi dobavitelji, kot so Murexin, JUB in TEM Čatež, kar je udeleženkam omogočilo stik s preverjenimi rešitvami in strokovnimi nasveti iz prve roke.
Posebno vrednost dogodku je dodalo dejstvo, da udeleženke niso zgolj opazovale, temveč so znanje tudi preizkusile v praksi, ob tem pa prejele še praktična darilca ter diplome.
Med krajšim odmorom je bilo poskrbljeno za pijačo in prigrizke, dogajanje pa je popestrila tudi kratka nagradna aktivacija podjetja Kärcher, ki je na zabaven način predstavilo učinkovite rešitve za čiščenje.
Women's Night je znova potrdil, da gre za več kot le delavnico je prostor povezovanja, učenja in opolnomočenja. Udeleženke so večer opisale kot navdihujoč, sproščen in izjemno uporaben, organizator BAUHAUS pa ob tem sporoča, da je bil dogodek jasen pokazatelj, da je vrnitev dogodka Women's Night več kot dobrodošla.
Zaradi izjemnega zanimanja bodo na prihodnjih dogodkih odprli še več mest. Naslednji termini so že znani: 20. februar BAUHAUS Maribor, 27. februar BAUHAUS Koper in 13. marca se ponovno vidimo v BAUHAUS Rudnik.
Prijave se bodo kmalu odprle, vse informacije pa bodo objavljene na družbenih omrežjih in spletni strani BAUHAUS priporočilo organizatorjev pa ostaja enako: prijavite se pravočasno, saj se mesta praviloma zapolnijo zelo hitro.
