WordPress in WooCommerce: kako izbrati pravo gostovanje za spletno stran?

WordPress lahko poganja preprosto predstavitveno stran, WooCommerce pa tudi obsežno spletno trgovino. Pri obeh je hitrost rezultat celote: kakovosti izdelave, teme in vtičnikov, podatkovne baze, predpomnjenja ter gostovanja. Paket, ki zadošča manjši strani, zato ni nujno primeren za trgovino z veliko obiskovalci in procesi v ozadju. Pri izbiri je koristno razumeti, kaj strežnik dejansko opravlja, kateri viri vplivajo na odzivnost in kdaj je smiselno izbrati zmogljivejši paket ali virtualni strežnik.

WordPress in WooCommerce imata isto osnovo, ne pa enake obremenitve

Pri kakovostnem WordPress gostovanju morajo biti spletni strežnik, PHP in podatkovna baza med seboj dobro usklajeni. Ko obiskovalec odpre stran, WordPress po potrebi izvede programsko kodo, pridobi podatke iz MySQL oziroma MariaDB in sestavi odgovor. Če je stran že pravilno shranjena v predpomnilniku, se lahko velik del tega dela preskoči. Pri WooCommerce gostovanju je več vsebine dinamične. Košarica, uporabniški račun, zaloga, kuponi, dostava, plačila in naročila se spreminjajo glede na kupca. Strežnik mora zato več zahtev obdelati v realnem času, zlasti med oglaševalsko akcijo ali ob večjem številu sočasnih obiskovalcev.

Število izdelkov samo po sebi ne pove dovolj

Trgovina s 500 izdelki in veliko sočasnih kupcev je lahko zahtevnejša od trgovine z 20.000 izdelki, ki prejme le nekaj naročil na dan. Na obremenitev vplivajo tudi produktni filtri, različice izdelkov, uvozi cenikov, sinhronizacija zaloge, povezave z računovodstvom ali ERP-sistemom, cron opravila ter kakovost teme in vtičnikov. Zato vprašanje "Koliko izdelkov ima trgovina?" ni dovolj. Ponudnik mora upoštevati dejanski promet, število sočasnih zahtev, velikost podatkovne baze in procese, ki se izvajajo v ozadju.

Pri gostovanju je pomembno več kot prostor na disku

Podatek o 50 ali 100 GB prostora je preprost za primerjavo, vendar pri odzivnosti WordPressa pogosto ni najpomembnejši. Pred izbiro preverite predvsem naslednje lastnosti: - CPU in število sočasnih PHP procesov, ker ti obdelujejo dinamične zahteve obiskovalcev. - RAM in dovolj visok PHP memory limit za zahtevnejše vtičnike, uvoze ter administracijo trgovine. - Hitrost podatkovne baze in diskovnega sistema; NVMe je posebej uporaben pri številnih manjših branjih in zapisih. - Strežniški predpomnilnik in možnost uporabe persistentnega object cachea. - Redne varnostne kopije, možnost obnovitve in jasna pot do nadgradnje paketa. Pri odločanju se je dobro izogniti tudi najpogostejšim napakam pri izbiri spletnega gostovanja , med katere sodita odločanje samo po ceni in spregledovanje omejitev strežniških virov.

LiteSpeed in Redis rešujeta različni težavi

Pri zahtevnejših straneh lahko LiteSpeed gostovanje z ustrezno nastavljenim LiteSpeed Cache zmanjša količino dela, ki ga mora WordPress ponavljati ob vsakem obisku. Javno stran izdelka ali kategorije lahko strežnik pogosto dostavi iz page cachea, ne da bi znova izvajal vse PHP operacije. Košarice, zaključka nakupa in uporabniškega računa pa ni varno nepremišljeno prikazovati iz skupnega predpomnilnika, saj vsebujejo podatke posameznega obiskovalca. Na to opozarja tudi uradna dokumentacija WooCommerce o predpomnjenju dinamičnih strani. Drugo nalogo opravlja Redis Object Cache . Ta v pomnilniku hrani rezultate pogosto uporabljenih poizvedb in druge WordPress objekte. Pomaga predvsem takrat, ko mora WordPress zahtevo res obdelati in dostopati do podatkovne baze. Uradna dokumentacija LiteSpeeda zato jasno ločuje strežniški page cache od zunanjega object cachea, kot je Redis.

Dober strežnik ne more popraviti slabo izdelane strani

Zmogljivejši paket lahko zagotovi več CPU-ja, pomnilnika in PHP procesov, vendar ne more odpraviti vsake težave v programski kodi. Počasna poizvedba, preobsežna podatkovna tabela ali vtičnik, ki se nepravilno izvaja, lahko obremeni tudi dober strežnik. Konkreten primer je bila napaka v vtičniku Broken Link Checker , zaradi katere so se lahko kopičile čakajoče poizvedbe in upočasnile podatkovno bazo. Tak dogodek pokaže, zakaj je treba spremljati porabo virov, redno posodabljati vtičnike in večje spremembe najprej preveriti na testni kopiji strani.

Varnost in varnostne kopije so del gostovanja

Na vseh Webicomovih strežnikih za spletno gostovanje je vključen Imunify360 . Gre za večplastno strežniško zaščito s požarnim zidom za spletne aplikacije, zaznavanjem sumljivega prometa, zaščito pred boti in pregledom škodljive kode. Uporabniki WordPressa lahko dodajo brezplačni vtičnik Imunify Security, ki stanje zaščite in rezultate pregledov prikaže v nadzorni plošči. Vtičnik izboljša pregled in integracijo, ne nadomesti pa rednih posodobitev, močnih gesel ali dvostopenjske zaščite 2FA. Pri spletni trgovini so varnostne kopije še posebej pomembne, ker se podatki o naročilih in zalogi spreminjajo ves dan. Pogostost kopiranja naj zato ustreza količini podatkov, ki bi jo ob okvari še lahko sprejeli izgubiti.

Kdaj je dovolj klasično gostovanje in kdaj je smiseln VPS

Manjša predstavitvena stran ali dobro optimizirana trgovina z zmernim prometom lahko brez težav deluje na kakovostnem klasičnem gostovanju. Ko stran redno dosega omejitve, potrebuje posebne strežniške nastavitve ali izvaja zahtevne integracije, je smiselna nadgradnja. Takrat pride v poštev zmogljivejši paket, Turbo gostovanje ali najem virtualnega strežnika VPS . VPS omogoča več nadzora in virov, vendar prinese tudi skrb za operacijski sistem, spletni strežnik, PHP, podatkovno bazo, varnost, posodobitve in monitoring. Če teh opravil ne želite prevzeti sami, izberite upravljano rešitev.

Selitev gostovanja naj bo načrtovana

Menjava ponudnika ne pomeni, da je treba spletno stran postaviti na novo. Dobro načrtovan prenos WordPress spletne strani vključuje kopijo datotek in podatkovne baze, preizkus na novem strežniku, ureditev SSL ter usklajen preklop DNS-zapisov. Pri WooCommerce trgovini je treba tik pred preklopom ponovno prenesti najnovejša naročila in druge spremembe, da med selitvijo ne pride do izgube podatkov.

Kako je gostovanje urejeno pri Webicomu

Webicom za WordPress in WooCommerce ponuja več stopenj gostovanja. Na voljo so paketi na NVMe shrambi, brezplačni SSL, varnostne kopije in slovenska tehnična podpora. Za zahtevnejše projekte so na voljo LiteSpeed, na podprtih strežnikih tudi Redis, ter zmogljivejše Turbo in VPS rešitve. Smiselna izbira se začne z dejanskim stanjem. Če stran že deluje, je mogoče preveriti porabo CPU-ja, RAM-a, PHP procesov in podatkovne baze. Tako se lažje loči med potrebo po večjem paketu in težavo, ki jo je treba najprej odpraviti v temi, vtičniku ali podatkovni bazi. Za začetni pregled prostora, virov in funkcij je na voljo tudi primerjalna tabela paketov gostovanja. Če zahteve trgovine presegajo običajno primerjavo, je bolje izhajati iz meritev in predvidene rasti kot iz samega števila izdelkov.

Izbira naj temelji na obremenitvi in možnosti nadgradnje

Za običajno WordPress stran je praviloma dovolj kakovostno spletno gostovanje. WooCommerce zahteva več pozornosti pri procesorski moči, PHP procesih, podatkovni bazi, predpomnjenju in varnostnih kopijah, vendar tudi spletna trgovina ne potrebuje samodejno VPS-a. Najboljša izbira je okolje, ki ustreza trenutni obremenitvi, omogoča merjenje porabe in ga je mogoče brez zapletene selitve nadgraditi, ko stran ali trgovina zraste.

Viri za tehnične navedbe