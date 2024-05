X evforija, ki je zajela celotno Adria regijo

OGLAS

X LIFTING SHOT FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"BOTOKS V STEKLENIČKI" X LIFTING SHOT je več kot zgolj običajen serum. Deluje v prav vseh plasteh kože ter zmore to, kar doslej ni bilo v domeni kozmetike. Posnema namreč delovanje in učinke botoksa, a povsem neinvazivno, torej brez injekcijske igle. Cilja neposredno na obrazne mišice: jih spodbudi, da se manj krčijo in hitreje sproščajo ter tako bistveno zmanjša mimične gube na čelu, okrog oči in ust. Posledično kožo v samo 5 dneh pomladi za kar 5 let*! PEPTIDNI ČUDEŽ

X LIFTING SHOT FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Marjetka Gajšek, univ. dipl. inženirka kemijske tehnologije, iz razvojnih laboratorijev Kozmetike Afrodita pojasnjuje, da je skrivnost učinkov Afroditinega super seruma v peptidih, ki veljajo za eno najbolj iskanih in učinkovitih anti-age sestavin v svetovnem merilu:

X LIFTING SHOT FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Peptidi v svetu kozmetike niso novost, kombinacije različnih peptidov v eni sami formuli pa so redke. V X LIFTING SHOT smo jih vgradili kar 5. Gre za edinstveno kombinacijo 5 vodilnih peptidov na tržišču in to v izjemno visoki, kar 11,5 % koncentraciji. Vsak peptid v formuli je skrbno izbran zaradi svojih specifičnih učinkov proti staranju, njihova sinergija pa je ekstremno potentna. Najpomembnejši - ArgirelineTM Amplified peptid omeji oddajanje signalov živčnih impulzov obraznim mišicam, zaradi česar se le te manj krčijo in hitreje sproščajo. Posledično bistveno zmanjša izrazne gube. Zaradi opisanega mehanizma delovanja ga pogosto imenujejo kar "botoks v steklenički". Peptidi Matrixyl 3000 (skupek 2 peptidov) in Matrixyl Synthe6 TM (1 peptid) bistveno pomladijo dermis: kožnim celicam dajejo signal, da se hitreje delijo ter sintetizirajo več kolagena, elastina in hialuronske kisline. Posledično zmanjšajo gube ter kožo opazno učvrstijo. Dragosine peptid pa kožo ščiti pred škodljivimi vplivi UV- in IR spektrov ter pred modro svetlobo TV-zaslonov, računalnikov, tablic in pametnih telefonov."

X LIFTING SHOT FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

X EVFORIJA Izdelek je bil razprodan še preden se je sploh pričel oglaševati, kar kaže na resnično revolucionarnost formule. X LIFTING SHOT so premierno predstavili kozmetični stroki na strokovnih seminarjih. Kozmetičarke so bile navdušene nad delovanjem ter svoje navdušenje nad izdelkom pričele deliti na družbenih omrežjih. Ko je izdelek v roke prejela še hrvaška vplivnica in priznana lepotna poznavalka @martina_dearskin ter s svojimi sledilci delila fotografijo pred in po uporabi, je sprožila pravo evforijo med ženskami v celotni Adria regiji. Izdelek je bil nepričakovano razprodan v enem samem vikendu. Danes, samo 1 leto po vstopu na trg, X LIFTING SHOT uporablja že več kot 20.000 uporabnic v več kot 30 državah sveta. Bravo, Afrodita! DOKAZANA UČINKOVITOST Po samo 5 dneh uporabe:

icon-expand

- področje gub: -11,3 %* - globina gub: -12,3 %* Po 2 mesecih uporabe:

icon-expand

- učinek liftinga: do + 77 %** - volumen gub: do -100 %** - globina gub: do - 62 %** *IN VIVO ŠTUDIJA za ArgirelineTM Amplfied peptid na 40 prostovoljcih po 5 dneh uporabe 2-krat dnevno. **IN VIVO ŠTUDIJA za peptid Matrixyl 3000 Synthe6 TM na 25 prostovoljcih po 2 mesecih uporabe 2-krat dnevno. NEVERJETNE PREOBRAZBE ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV "Stranke so navdušene nad X shotom. Stranki sem pri negi dala Lifting masko ter fototerapijo in vtrla X shot z ultrazvokom. Rezultat očiten. Afroditina kozmetika je zame za delo čedalje boljša." N. V., kozmetičarka

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika



Rezultat po nekajdnevni uporabi X LIFTING SHOTA 2-krat dnevno icon-picture-layer-2 1 / 3

ZA KOGA? rezultat po 1-mesečni uporabi X LIFTING SHOTA 2-krat dnevno X LIFTING SHOT je idealen za vse vrste kože po prib. 30 letu z izraženimi znaki staranja. Še posebej za kožo z mimičnimi gubami na čelu, okrog oči in ust ter ohlapno kožo, upadlega videza. Popolna izbira za vse, ki si želite hitrih in opaznih pomlajevalnih učinkov ter imate zadržke pred injiciranjem botoksa. Odličen tudi kot dopolnilna nega med posameznimi injekcijskimi tretmaji, saj okrepi in podaljša njihov učinek. KAKO?

X LIFTING SHOT FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Uporaba X LIFTING SHOT-a je povsem preprosta: eno polno pipeto vsako jutro in vsak večer nanesite na očiščeno in tonizirano kožo ter počakajte, da se vpije. V primeru suhe do normalne kože nadaljujte z nanosom negovalne kreme, v primeru mešane do mastne kože pa lahko koncentrat uporabljate tudi samostojno (v kolikor koži tovrstna nega zadostuje). PRAZNUJTE Z AFRODITO

icon-expand

Ob 1. rojstnem dnevu svoje glavne lepotne zvezde so v Kozmetiki Afrodita pripravili ekskluzivno rojstnodnevno ugodnost od 10.5. do 20.5.2024 v Afroditinih prodajalnah in webshop.afroditacosmetics.com:

X LIFTING SHOT vam je na voljo s kar 25 % popustom, ob nakupu dveh pa vam tretjega podarijo (2+1 gratis).