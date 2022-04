Kaj bi za Slovenijo pomenilo sprejetje zakona o evtanaziji?

Zdravniki, pravniki in humanisti so soočili mnenja in stališča o evtanaziji, ki je pri nas sicer prepovedana. Če kdo neozdravljivo bolni ali umirajoči osebi odvzame življenje ali ji pri tem pomaga, je to kaznivo dejanje. A kje je meja med skrajševanjem življenja in pravico umirajočega do dostojanstva ob koncu življenja? Osnovno zdravnikovo poslanstvo je poskrbeti za dobro bolnika in mu ne škoditi. A kaj to pomeni, ko govorimo o podaljševanju življenja neozdravljivo bolnemu, umirajočemu človeku? Kandidate za poslance smo povprašali, kakšno je njihovo mnenje glede uvedbe evtanazije.